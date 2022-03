Eagle Eye Networks lance Eagle Eye LPR, permettant une reconnaissance des plaques d’immatriculation hautement précise avec n’importe quelle caméra de sécurité

La toute dernière amélioration apportée au logiciel de gestion vidéo Eagle Eye Cloud VMS, Eagle Eye LPR/ANPR, est basée sur l’IA, gérée dans le cloud et ne nécessite pas l’achat de caméras spécifiques

AUSTIN, Texas, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Eagle Eye Networks, le leader mondial de la surveillance vidéo dans le cloud, a lancé aujourd’hui le logiciel de reconnaissance des plaques d’immatriculation Eagle Eye LPR, qui utilise l’intelligence artificielle (IA) dans un système véritablement basé sur le cloud pour une haute précision dans toutes sortes de conditions délicates. Eagle Eye LPR fonctionne sur des caméras de vidéosurveillance déjà existantes, ce qui le rend abordable et pratique pour les propriétaires d’entreprise actuels.

« Nous constatons une augmentation de la demande des logiciels LPR/ANPR pour la sécurité et l’optimisation commerciale. Eagle Eye LPR est conçu pour être facile à déployer et à gérer, et ne nécessite pas l’achat de caméras spéciales », a déclaré Dean Drako, PDG d’Eagle Eye Networks. « Outre la haute précision fournie par notre IA qui est leader du secteur, Eagle Eye cloud LPR est continuellement amélioré pour prendre en charge de nouvelles plaques d’immatriculation et gagner en précision. »

S’appuyant sur l’IA et les capacités d’analyse de pointe d’Eagle Eye Networks, Eagle Eye LPR opère avec le progiciel de surveillance des véhicules (VSP) d’Eagle Eye Networks pour permettre une surveillance sans faille des véhicules sur plusieurs sites.

Eagle Eye Networks prend en charge les produits de reconnaissance des plaques d’immatriculation de nombreux fabricants, y compris les caméras. Eagle Eye Networks exploite un système ouvert offrant le choix aux clients. Le logiciel de gestion vidéo Eagle Eye Cloud VMS continuera de prendre en charge les caméras et autres technologies de reconnaissance des plaques d’immatriculation.

Les avantages d’Eagle Eye LPR incluent :

Caméra agnostique : fonctionne en toute sécurité avec presque n’importe quelle caméra IP ou autre

Abordable : ne nécessite ni caméras spécialisées, ni matériel informatique ou maintenance sur site

Haute précision : l’IA d’Eagle Eye fournit une précision inégalée, même pour les plaques d’immatriculation non standard et dans des conditions environnementales et d’éclairage complexes

Flexibilité : API ouverte pour des intégrations illimitées avec d’autres partenaires technologiques

Évolutivité : gérez et ajoutez des emplacements, des caméras et des fonctionnalités en un seul clic

Livraison continue : l’IA de reconnaissance des plaques d’immatriculation est continuellement améliorée pour prendre en charge de nouvelles plaques et toutes les innovations de développement d’Eagle Eye sont instantanément fournies aux clients via le cloud

Vaste assistance LPR/ANPR géographique : en Amérique du Nord, Mexique, UE, Royaume-Uni, Inde, Singapour, Malaisie, Australie

Les applications concernées par Eagle Eye LPR incluent :

Parking intelligent avec automatisation basée sur la reconnaissance des plaques d’immatriculation

Bureaux d’entreprise – entrée/sortie sécurisée et fluide des véhicules

Campus de santé et d’éducation – contrôle d’accès sans contact

Associations de propriétaires (HOA) et logements collectifs – sécurité des quartiers

Infrastructure critique, secteur industriel – surveillance multi-sites à distance

Restaurants, commerces, collecte porte-à-porte – expérience client améliorée

Hôtellerie et plus encore

Eagle Eye LPR offre aux revendeurs des opportunités de pénétrer de nouveaux marchés, de fournir des services supplémentaires et d’augmenter leurs revenus.

« Avec Eagle Eye LPR, il n’y a pas besoin d’installation ni de remplacement majeur de matériel informatique. Les caméras existantes peuvent être utilisées », a commenté Lon Bazelais, le président de Grid Squared Systems, un intégrateur de systèmes de sécurité basé à New york et certifié par Eagle Eye Networks. Ils ont simplifié les choses pour nous et pour nos clients. Eagle Eye LPR élimine les tracas et les dépenses liées aux systèmes de reconnaissance des plaques d’immatriculation. Aujourd’hui, Eagle Eye LPR nous permettra de pénétrer de nouveaux marchés verticaux, notamment les installations de stationnement, ce qui représente une énorme opportunité pour nous à New York. Nous sommes également ravis d’apporter cette technologie avancée à nos clients existants qui souhaitent ajouter la reconnaissance des plaques d’immatriculation à leurs systèmes de sécurité actuels. »

Brian West, président de ParkNGo à Dayton, dans l’Ohio, qui utilise Eagle Eye LPR pour moderniser sa position globale en matière de sécurité, a ajouté : « Nous rationalisons sérieusement les opérations de stationnement, tout en améliorant l’expérience pour les clients. Avec Eagle Eye LPR, nos clients peuvent entrer et sortir du parc de stationnement sans même ouvrir leurs fenêtres. Leur réservation de stationnement prépayé est automatiquement appliquée et l’expérience est presque magique. Nous sommes impressionnés par la haute précision du logiciel Eagle Eye LPR — son intelligence artificielle (IA) fait la différence — et il est très simple d’utilisation pour nos employés. Le coût total de possession est réduit car la solution fonctionne avec une caméra ONVIF à faible coût, et le service géré d’Eagle Eye m’assure des mises à niveau et une assistance continues. »

La reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR) est également connue sous le nom de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR) ou reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ALPR). Eagle Eye LPR est disponible dès maintenant. Pour tout complément d’information, veuillez consulter notre site .

