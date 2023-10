Duck Creek Technologies remporte le statut de fournisseur de solutions Top 50 et Top 100 Fast Track FinTech dans les classements des fintechs 2023 d’IDC

Cette reconnaissance place la société aux côtés de partenaires d’écosystème et de leaders technologiques internationaux qui soutiennent les entreprises d’assurance mondiales

BOSTON, 05 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir de l’assurance générale et IARD, annonce aujourd’hui sa reconnaissance dans les classements IDC FinTech Rankings Top 50 et Top 100 Fast Track FinTech 2023. C’est la deuxième année consécutive qui voit Duck Creek être nommée dans cette liste prestigieuse comprenant d’autres leaders technologiques mondiaux, démontrant sa croissance continue remarquable et sa forte traction sur le marché.

Les IDC FinTech Rankings sélectionnent les leaders technologiques mondiaux en se basant sur leurs résultats financiers de l’année calendaire précédente. Ceux qui sont inclus dans les classements de cette année jouent un rôle crucial dans la modernisation et la transformation numérique de l’industrie des services financiers, et Duck Creek est fière d’être nommée aux côtés de partenaires d’écosystème tels qu’Accenture, Capgemini, Cognizant, CoreLogic, DocuSign, Eviden, Experian, EY, Hexaware, HCLTech, IBM, LTIMindtree, Microsoft, NTT DATA, Smart Communications, TransUnion et Wipro. Duck Creek a enregistré une croissance en glissement annuel en se concentrant sur la réussite client et son approche d’écosystème de partenaires, affirmant qu’« il faut tout un village » pour soutenir les assureurs les plus sophistiqués à l’échelle mondiale avec des solutions technologiques leaders sur le marché.

« La profonde confiance de nos clients et partenaires internationaux, conjuguée à nos technologies de classe mondiale et à notre culture primée, a permis à Duck Creek d’enregistrer une croissance historique tout en s’adaptant à un macro-climat dynamique et à des tendances en constante évolution dans l’industrie de l’assurance », a déclaré Rohit Bedi, directeur des revenus de Duck Creek Technologies. « Notre inclusion dans les IDC FinTech Rankings 2023 renforce notre passion d’offrir le succès de nos clients et la valeur différenciée que nous apportons à l’industrie de l’assurance en tant que marque de SaaS d’IARD moderne et de confiance à l’échelle mondiale. »

« IDC produit les IDC FinTech Rankings depuis vingt ans et a élargi le programme pour inclure désormais les 150 meilleurs fournisseurs de solutions afin de nous assurer d’obtenir la représentation la plus exacte des plus grandes fintechs au monde », a commenté Marc DeCastro, directeur de la recherche chez IDC. « Les entreprises technologiques qui figurent dans cette liste fournissent les innovations nécessaires pour conserver les services financiers à l’avant-garde de l’offre d’expériences numériques modernes à travers tous les aspects du parcours financier d’un client. »

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle les systèmes d’assurance modernes se construisent, permettant au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et pérennes. Authenticité, mission et transparence sont les mots clés de la philosophie de Duck Creek et, selon nous, l’assurance devrait être au service des individus et des entreprises quand, où et comme ils en ont le plus besoin. Nos solutions faisant figure de leaders du marché sont disponibles séparément ou sous la forme d’une suite complète , et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand . Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duckcreek.com . Suivez Duck Creek sur ses réseaux sociaux pour connaître les toutes dernières informations – LinkedIn et Twitter .

Contacts auprès des médias :

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 8944733