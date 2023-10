Duck Creek Technologies met en valeur ses liaisons avec l’écosystème technologique et étend son partenariat avec Hyland en parrainant la conférence dédiée aux utilisateurs CommunityLIVE

BOSTON, 02 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir de l’assurance générale et IARD, étend son soutien à son partenaire d’écosystème Hyland et parraine sa conférence dédiée aux utilisateurs CommunityLIVE, se déroulant du 3 au 5 octobre 2023 à Las Vegas, au Nevada. Duck Creek continue de renforcer sa focalisation client en s’associant avec des leaders du secteur, comme Hyland, et en respectant son engagement à offrir davantage d’expériences de technologie humanisée à travers le secteur de l’assurance.

Dans le cadre de CommunityLIVE, Hyland, un fournisseur de services de contenu de premier plan pour les assureurs, accueillera les assureurs IARD lors d’un événement de réseautage interactif axé sur le rôle crucial des transformations numériques dans la modernisation du secteur de l’assurance. Duck Creek compte trois Anywhere Managed Integrations (AMI) avec Hyland OnBase, ce qui permet à ses clients en réclamations, politiques et facturations de simplifier leur accès et leur contrôle des documents via le système sécurisé de gestion du contenu. Au cours de la session parrainée « Insurance Interactive », les clients de Hyland OnBase acquerront des connaissances précieuses sur la façon dont les AMI de Duck Creek accélèrent le développement de nouveaux produits et processus. Cette accélération est réalisée grâce à des services complets de gestion, de maintenance et d’assistance soulignant l’engagement de la société à offrir une valeur client supérieure.

« Duck Creek est fière de son partenariat de longue date avec Hyland et de sa solide stratégie d’intégration, qui nous donne l’opportunité de parrainer des événements du secteur comme CommunityLIVE », a déclaré Robert Fletcher, directeur sénior des partenaires chez Duck Creek Technologies. « Au travers d’intégrations significatives, nous sommes en mesure d’apporter davantage de valeur à nos clients par le biais d’expériences utilisateur améliorées et de facteurs d’efficacité opérationnelle qui suppriment le fardeau des assureurs. »

« Le partenariat de Hyland et Duck Creek s’est avéré incroyablement important pour nos clients communs, et nous sommes reconnaissants que Duck Creek ait approfondi ce partenariat en parrainant CommunityLIVE », a commenté Brian Schlosser, VP des programmes de partenaires mondiaux chez Hyland. « Cet événement est chaque année une conférence numérique prestigieuse, et la présence de Duck Creek ne fait qu’améliorer l’expérience dont jouiront nos participants. »

À propos de Hyland

Hyland fournit des fondations technologiques leaders du secteur qui permettent à ses clients de créer de meilleurs rapports humains. Bénéficiant de la confiance de milliers d’entreprises dans le monde entier, dont plus de la moitié de celles figurant au palmarès Fortune 100, les solutions intelligentes de Hyland intègrent harmonieusement le contenu, les données et les processus pour améliorer chaque interaction.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD. Nous sommes la plateforme sur laquelle les systèmes d’assurance modernes se construisent, permettant au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et pérennes. Authenticité, mission et transparence sont les mots clés de la philosophie de Duck Creek et, selon nous, l’assurance devrait être au service des individus et des entreprises quand, où et comme ils en ont le plus besoin. Nos solutions faisant figure de leaders du marché sont disponibles séparément ou sous la forme d’une suite complète, et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.duckcreek.com. Suivez Duck Creek sur ses réseaux sociaux pour connaître les toutes dernières informations – LinkedIn et Twitter.

Contacts auprès des médias :

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 8942015