Duck Creek Technologies Entra para a Lista de Top 50 de Status de Provedora de Soluções e para a Top 100 de Fast Track FinTech dos FinTech Rankings de 2023 da IDC

O reconhecimento acompanha os dos parceiros do ecossistema e líderes globais de tecnologia que apoiam as empresas globais de seguros

BOSTON, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar sua entrada para a lista de Top 50 de provedora de soluções e para a Top 100 de Fast Track FinTech da classificação de FinTech de 2023 da IDC. Este é o segundo ano consecutivo que a empresa entra para a prestigiada lista da Duck Creek com outros líderes globais em tecnologia, demonstrando seu notável e contínuo crescimento e forte tração no mercado.

Os IDC FinTech Rankings selecionam os líderes globais de tecnologia com base nos resultados de receita do ano civil anterior. Os incluídos na classificação deste ano são fundamentais para a modernização e transformação digital do setor de serviços financeiros, e a Duck Creek tem orgulho de estar junta com parceiros do ecossistema, como Accenture, Capgemini, Cognizant, CoreLogic, DocuSign, Eviden, Experian, EY, Hexaware, HCLTech, IBM, LTIMindtree, Microsoft, NTT DATA, Smart Communications, TransUnion e Wipro. A Duck Creek vem alcançando crescimento ano a ano, concentrando-se no sucesso do cliente e na sua abordagem de ecossistema de parceiros, confirmando que “é preciso uma aldeia” para apoiar as seguradoras mais sofisticadas do mundo com soluções de tecnologia líderes de mercado.

“A profunda confiança dos nossos clientes e parceiros globais, combinada com nossa tecnologia de todo o mundo, além da nossa cultura premiada, permitiram que a Duck Creek alcançasse um crescimento histórico enquanto se adaptava a um macro clima dinâmico e às tendências em evolução do setor de seguros”, disse Rohit Bedi, Diretor de Receita da Duck Creek Technologies. “Nossa inclusão nos IDC FinTech Rankings 2023 reforça a nossa dedicação em viabilizar o sucesso dos nossos clientes e o valor diferenciado que oferecemos para o setor de seguros como uma marca SaaS P&C moderna e globalmente confiável.”

“A IDC publica os IDC FinTech Rankings há vinte anos e expandiu o programa para agora incluir os 150 principais fornecedores de soluções para garantir a representação mais precisa das maiores fintechs do mundo”, disse Marc DeCastro, diretor de pesquisa da IDC. “As empresas de tecnologia desta lista fornecem a inovação necessária para manter os serviços financeiros na vanguarda do fornecimento de experiências digitais modernas em todos os aspectos da jornada financeira de um cliente.”

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter .

Contato com a Mídia:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

