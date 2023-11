Duck Creek ouvre la voie à une nouvelle ère de technologies basées sur le cloud pour les assureurs IARD grâce au service Azure OpenAI de Microsoft

L’intégration du service Azure OpenAI et l’utilisation de la plateforme low-code de Duck Creek permettront aux assureurs de moderniser leur entreprise de manière responsable

BOSTON, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce une initiative révolutionnaire en collaboration avec Microsoft. Cette collaboration est vouée à donner aux assureurs les moyens de réinventer leur activité en facilitant des processus de mise en œuvre et en accélérant la mise sur le marché grâce à l’intelligence artificielle (IA) générative, une technologie de transformation qui permet la création d’applications innovantes et de solutions low-code.

La plateforme complète de Duck Creek est construite sur Microsoft Azure, la technologie privilégiée pour exploiter la puissance du service Azure OpenAI, alors que les grands modèles de langage (LLM) continuent de redéfinir et de transformer l’environnement technologique. Cette collaboration constitue une avancée majeure dans le secteur de l’assurance, qui favorise l’innovation et l’efficacité et promet d’influencer la manière dont les assureurs mènent leurs activités et communiquent avec leurs clients. En conjuguant l’expertise de Duck Creek dans les solutions d’assurance et les capacités de pointe de Microsoft, cette collaboration vise à créer un avenir aux perspectives plus prometteuses et plus agiles pour l’ensemble du secteur de l’assurance.

« L’IA générative est véritablement une technologie de transformation, et nos fidèles clients bénéficieront énormément de ses puissantes capacités alors que nous continuons à promouvoir la modernisation du secteur de l’assurance. Notre objectif est de permettre aux assureurs de développer plus rapidement des produits innovants et d’aider les employés avec des outils d’IA », a déclaré Mike Jackowski, président-directeur général de Duck Creek Technologies. « Cette initiative marque un nouveau chapitre dans l’évolution de notre partenariat de longue date, qui nous permet de faire œuvre de pionnier dans ce domaine en réunissant les talents exceptionnels de Microsoft et de Duck Creek afin de développer des solutions technologiques de pointe pour les secteurs de l’assurance générale et IARD. Ce faisant, nous sommes déterminés à guider l’adoption de l’IA générative par le secteur de l’assurance et à résoudre les problèmes d’innovation auxquels les assureurs sont confrontés, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire et de responsabilité éthique. »

Duck Creek exploite cette technologie émergente pour proposer des solutions innovantes adaptées aux assureurs, en les aidant à se tourner vers l’avenir grâce aux éléments suivants :

Des solutions Copilot alimentées par des données en temps quasi réel, qui permettent aux assureurs de prendre des décisions éclairées et de répondre rapidement et efficacement à l’évolution des conditions du marché.

De meilleurs outils de productivité qui renforcent l’efficacité et la productivité dans l’ensemble de l’écosystème de l’assurance, et qui profitent aux consommateurs, aux agents, aux souscripteurs et aux experts en sinistres.

Des outils de configuration low-code de nouvelle génération qui simplifient le développement et l’adoption de produits d’assurance, permettant aux assureurs d’accélérer leur mise sur le marché de nouvelles configurations et de configurations existantes.

« Duck Creek poursuivra ses efforts pour apporter une IA responsable au secteur de l’assurance et permettre une transformation rapide de l’entreprise vers une expérience plus humaine », a ajouté Jess Keeney, directrice des produits et des technologies chez Duck Creek Technologies. « Nous évaluons constamment les moyens d’intégrer nos solutions de manière plus transparente dans l’environnement opérationnel de nos clients, et nous sommes déterminés à obtenir des résultats significatifs et à relever des défis majeurs pour les entreprises. Duck Creek et Microsoft partagent tous deux la même volonté d’améliorer le parcours du client tout au long du cycle de vie de l’assurance. Cette évolution marque un tournant dans la manière dont les souscripteurs utilisent les données des consommateurs et procèdent à l’analyse des risques, dans l’efficacité du traitement des sinistres, dans la détection des fraudes et dans la capacité du secteur à répondre aux besoins des clients et à s’adapter rapidement en fonction de leurs réactions. »

« Les assureurs innovants veulent agir rapidement pour dégager une valeur commerciale tangible grâce à la puissance de l’IA générative », a commenté Bill Borden, vice-président des services financiers mondiaux chez Microsoft. « Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration avec Duck Creek. Elle nous permettra d’apporter de nouvelles capacités alimentées par l’IA générative pour aider nos clients communs dans le domaine de l’assurance à obtenir de nettes améliorations dans la productivité des employés, à réinventer la relation avec les clients et à redresser la courbe de l’innovation, de manière sécurisée et responsable. »

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Notre plateforme, sur laquelle s’appuient les systèmes d’assurance modernes, permet au secteur de tirer parti de la puissance du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence sont les mots clés de la philosophie de Duck Creek, et pour nous, l’assurance doit être au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions leaders sur le marché sont disponibles séparément ou sous la forme d’une suite complète, et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez l’actualité de Duck Creek sur nos réseaux sociaux – LinkedIn et Twitter.

