DREAM11 S’APPUIE SUR LES DONNÉES DE VOLT ACTIVE DATA POUR ENGAGER 130 MILLIONS D’UTILISATEURS DANS L’IPL 2022

La plus grande plateforme de sports de fantaisie au monde a annoncé l’expansion récente de son partenariat avec Volt Active Data sur la lancée d’un succès mesurable.

BEDFORD, Massachusetts, 28 avril 2022 /PRNewswire/ — Volt Active Data, la seule plateforme de données d’entreprise conçue pour répondre aux exigences en temps réel des sociétés de jeux de grande envergure et des sociétés de technologie à fortes transactions actuelles, a annoncé aujourd’hui que Dream11, la plus grande plateforme de sports fictifs du monde, a étendu son contrat avec Volt.

Dream11 compte plus de 130 millions d’utilisateurs actifs et est déjà prête à gérer en production plus de 10 millions d’utilisateurs simultanés aux heures de pointe. Dream11 a initialement commencé avec Volt lors de la saison 2018 de l’IPL , et après avoir constaté le succès de la technologie (en partie grâce à la faible latence, au débit élevé et à l’assurance de disponibilité que fournit la plateforme Volt), elle a décidé d’approfondir sa relation avec Volt et d’élargir son utilisation de la plateforme Volt Active Data.

« C’est une situation gagnant-gagnant pour Dream11 et Volt », a déclaré David Flower, PDG de Volt Active Data. « L’expansion représente non seulement une autre validation de la plateforme Volt Active Data en tant que leader de la technologie des données en temps réel, mais elle change également la donne pour Dream11, car cela va essentiellement assurer l’avenir de leur plateforme pour la croissance explosive qu’ils connaissent et continueront de connaître ».

Volt fournit la précision, la fiabilité et les performances exigées par les millions de fans de sport qui cherchent à participer à des concours fantaisistes pendant l’IPL. Que ce soit entre amis ou parmi un million d’autres fans en compétition pour montrer leurs compétences et leurs connaissances du cricket, la faible latence de Volt, même en cas d’énormes pics de trafic (juste après le lancement du jeu), permet à Dream11 d’offrir la meilleure expérience de fantaisie aux fans et de devenir le choix numéro un en Inde pour les sports de fantaisie.

« La saison 2022 de l’IPL promettant d’établir de nouveaux records dans tous les domaines, nous savions que c’était le moment idéal pour intensifier notre relation stratégique avec l’équipe de Volt Active Data », a déclaré Amit Sharma, directeur technique de Dream11. « Chez Dream11, une excellente expérience utilisateur, une approche axée sur les données et une technologie de pointe sont toujours au cœur de nos préoccupations. Le défi du modèle de données auquel nous sommes confrontés pendant l’IPL est très nuancé et Volt est la seule plateforme que nous avons trouvée qui peut nous aider à surmonter ces défis techniques ».

À propos de Volt Active Data

Volt Active Data permet aux applications d’entreprise d’ingérer, de traiter et d’agir sur les données en quelques millisecondes pour exploiter de nouvelles sources de revenus et prévenir les pertes de revenus. Avec des clients de premier plan dans les télécommunications, la finance, les jeux et bien d’autres secteurs verticaux, la plateforme Volt est positionnée de manière unique pour être la technologie de référence de toute entreprise cherchant à tirer pleinement parti de la 5G, de l’IoT et de tout ce qui suivra. En savoir plus sur voltactivedata.com .