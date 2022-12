Des jeunes partager leurs réflexions sur la Chine et le monde lors du Forum Génération Z 2022 à l’Université Tsinghua

Pendant le Forum, un étudiant, Liu Dibo, partage ses expériences de bénévolat aux Jeux olympiques d’hiver à Beijing

BEIJING, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ — Liu Dibo, étudiant de l’Université Tsinghua (« Tsinghua »), a partagé ses expériences de bénévolat aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 lors du Forum mondial Génération Z 2022 (« le Forum »). Le Forum, co-organisé par l’Université Tsinghua et China Daily, a invité les participants chinois et étrangers de plus de 30 pays à partager leurs histoires et leurs réflexions sur l’orientation de la Chine et du monde. Il était possible de participer au Forum à distance et en présentiel.

Liu Dibo, qui étudie à l’École dédiée aux questions environnementales de Tsinghua, a parlé à l’auditoire de son expérience de bénévole aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2022, au cours desquels il a été assistant de Francesco Ricci Bitt, président de l’Association des fédérations internationales olympiques des sports d’été. Liu Dibo a parlé de la façon dont il a entretenu une « amitié intergénérationnelle » avec Francesco Ricci Bitt. Il a évoqué leurs échanges sur la Chine, au cours desquels il a pu dire combien le pays avait changé depuis que Pékin avait accueilli les Jeux olympiques d’été 2008. Il a également pu présenter la culture chinoise et lui faire part de lieux d’intérêt à Pékin. Après son retour dans son pays d’origine, Liu Dibo a été ravi de recevoir une lettre de remerciements de Francesco Ricci Bitt, remerciant son « ami exceptionnel » pour avoir rendu son « séjour à Beijing 2022 agréable et facile » et l’invitant aux prochains Jeux olympiques d’hiver, qui se tiendra en Italie en 2026.

Des jeunes venant de pays comme la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud, la France, l’Égypte, la Géorgie et les États-Unis, ont prononcé des discours. En réunissant des jeunes du monde entier, le Forum a mis en valeur les expériences positives des jeunes qui s’efforcent de réaliser leur potentiel.

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef de China Daily, a prononcé un discours lors du Forum pour encourager les jeunes du monde entier à promouvoir la construction d’une « communauté ayant un destin partagé pour le bien de l’humanité » et a encouragé les jeunes à essayer de mieux comprendre la Chine.

Qiu Yong, secrétaire du Comité de l’Université Tsinghua du PCC et président du Conseil de l’Université Tsinghua, a déclaré dans son discours d’ouverture : « Les jeunes représentent l’espoir et sont les architectes de l’avenir. Un meilleur avenir partagé dépend des amitiés des jeunes qui se perpétuent de génération en génération. »

Lors du Forum, d’autres jeunes ont pris la parole, notamment Nik Gu, étudiant russe en relations internationales et ambassadeur mondial à l’Université Tsinghua. Nik Gu a parlé du développement rapide qu’il avait pu observer en Chine au cours de ces dernières années. Ayant vécu en Chine pendant 17 ans, Nik Gu a déclaré avoir été profondément influencé par le concept culturel « d’harmonie sans uniformité » et a appelé les jeunes à unir leurs forces dans le monde entier afin de promouvoir une « communauté avec un destin partagé pour le bien de l’humanité”.

Tamar Kvlividze, une vlogger géorgienne vivant en Chine, a raconté lors du Forum qu’elle hébergeait des vidéos sur les plateformes de réseaux sociaux en Chine et en Géorgie sur ses expériences de vie en Chine. Ses chaînes sont devenues très populaires en Chine et en Géorgie, a-t-elle indiqué, et a exprimé son espoir de participer au renforcement des liens culturels entre les deux pays.

Minh Thao Chan, doctorant français se spécialisant en conduite autonome à l’Université Tsinghua, a fait part de ses réflexions et de sa compréhension de la « voie chinoise vers la modernisation ». Il a indiqué admirer comment la Chine avait mis l’accent sur le développement des domaines de la science, des technologies et de l’éducation.

