Deriv, un broker en ligne primé, s’engage à planter 2 000 jeunes arbres pour faire de Chypre un paradis écologique

« Planter des arbres n’a pas uniquement pour but la conservation », a fait savoir Geo Nicolaidis, le directeur de Deriv à Chypre, « C’est un important investissement pour l’avenir de notre planète et cela reflète notre ardent désir de soutenir la croissance durable de ce monde que nous partageons tous. La passion de mon équipe et de ma communauté qui n’a volontairement ménagé aucun effort est une source d’inspiration pour mon âme toute entière. Par ce geste, nous restaurons nos forêts et semons l’espoir pour les générations futures. »

L’engagement de Deriv en matière d’initiatives de RSE est continu. Suite à la réussite de l’initiative de départ visant à planter 2 000 jeunes arbres, Deriv entend planter 3 000 jeunes arbres supplémentaires, réaffirmant ainsi sa gérance environnementale. Anna Themistokleous, responsable de l’acquisition de talent, fait remarquer : « Chaque arbre que nous plantons est un pas en avant vers un futur plus vert, ce qui reflète notre engagement en matière de préservation de l’environnement et du bien-être des communautés. »

L’entreprise personnalise également ses initiatives environnementales en adoptant un arbre, lors des célébrations de moments spéciaux qui surviennent dans la vie de ses employés, tels que des anniversaires professionnels ou des naissances. Jean-Yves Sireau, PDG de Deriv, fait ce commentaire : « Nos initiatives environnementales font partie intégrante des accomplissements de notre équipe. Associer la responsabilité écologique à la reconnaissance de nos employés nous permet d’alimenter une culture du durable qui irradie notre entreprise toute entière. »

Au cours des années précédentes, « Deriv Life » (le programme de RSE de Deriv) a donné lieu à plusieurs initiatives importantes telles que le parrainage d’une prothèse pour le plus jeune éléphant amputé de Malaisie . De telles actions renforcent la détermination de Deriv en matière de RSE, qui constitue le socle de son identité et de sa mission.

Pour en savoir plus, visitez Deriv Life ainsi que le site Web de l’entreprise.

À propos de Deriv

Depuis plus de deux décennies, Deriv s’engage à rendre le trading en ligne accessible à tous, n’importe où. Plus de 2,5 millions de traders font confiance à notre entreprise, qui offre une large gamme de types de transactions et propose plus de 200 actifs sur des marchés populaires à partir de ses plateformes de trading primées et intuitives. Avec un effectif de plus de 1300 personnes réparties dans le monde, Deriv a instauré en son sein une culture qui célèbre les réussites, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des compétences.

