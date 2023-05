Deriv accroît sa présence dans le monde avec 7 nouveaux bureaux

Les nouveaux bureaux de Deriv en 2022

CYBERJAYA, Malaisie, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, l’un des plus grands brokers en ligne au monde, a ouvert 7 nouveaux bureaux dans le monde en 2022 afin d’élargir sa présence et de s’appuyer sur des professionnels talentueux répartis dans le monde entier.

Dans un monde en constante évolution des transactions financières, les changements sont inévitables. Les sociétés de trading doivent s’adapter à l’évolution de l’environnement financier et innover en permanence. Deriv a toujours été un broker capable de s’adapter aux changements. L’année dernière a été marquée par le succès et l’expansion de la société, comme en témoigne l’ouverture de sept nouveaux bureaux dans le monde.

Les nouveaux bureaux de Deriv se situent entre le Vanuatu à l’est et les îles Caïmans à l’ouest et couvrent trois continents. Deriv a ouvert 2 nouveaux bureaux en Asie, 2 en Europe, et un en Amérique du Sud, en Océanie et dans les Caraïbes.

Singapour et Amman, en Jordanie, sont devenus les derniers bureaux de Deriv en Asie. Reading, au Royaume-Uni, et Berlin, en Allemagne, ont été les nouveaux lieux de travail de Deriv en Europe. Un nouveau bureau a été ouvert à Ciudad del Este, au Paraguay, ce qui en fait le deuxième lieu de travail de l’entreprise dans le pays, en plus de l’adresse existante à Asunción. George Town, aux îles Caïmans, et Port Vila, au Vanuatu, sont les autres lieux de travail de Deriv en 2022.

Ces nouvelles implantations portent le nombre total de bureaux Deriv à 20 dans 16 pays et aideront l’entreprise à atteindre de nouveaux clients dans un plus grand nombre d’endroits, alors qu’elle cherche à devenir le premier fournisseur de services de trading au monde.

Dans le cadre de son expansion mondiale, Deriv vise à exploiter le vaste réservoir de talents qui existe dans le monde entier et à fournir à ses employés les meilleurs outils pour améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience, ce qui leur permettra de contribuer à la croissance et à la réussite de l’entreprise. Plusieurs sites de Deriv ont été certifiés par Great Place to Work® (GPTW) comme “Best Places to Work” pour 2022.

Jean-Yves Sireau, PDG de Deriv, a déclaré : ” Chez Deriv, nous pensons que les talents ne sont pas limités par la géographie. Nos sept nouveaux bureaux nous ont permis d’explorer de nouveaux marchés – dont certains dans des pays non anglophones – et de recruter des professionnels de qualité pour nous aider à atteindre nos objectifs en 2023. Nous étendons notre portée en ajoutant de nouveaux produits et services, et en les adaptant aux besoins locaux à mesure que nous intégrons nos systèmes avec des outils linguistiques d’IA, notamment Amazon Translate.”

Il a ajouté : “Nos recrutements dans les nouveaux bureaux nous ont aidés à renforcer notre infrastructure technique, à ajouter de l’expertise et à créer du matériel éducatif localisé pour les traders sur nos plateformes”.

Au cours de l’année 2023, Deriv cherchera à recruter de nouveaux talents dans ses nouveaux bureaux ainsi que dans ses effectifs multinationaux et multiculturels existants – qui s’élèvent actuellement à plus de 1 200 personnes – dans le but de devenir le premier acteur du trading mondial. Si vous souhaitez faire partie de cette équipe performante et en pleine expansion, consultez les postes à pourvoir chez Deriv.

À propos de Deriv

Deriv a commencé son histoire en 1999, avec pour mission de rendre le trading en ligne accessible à tout le monde, n’importe où. L’offre de Deriv comprend des plateformes de trading intuitives, plus de 200 actifs négociables (sur des marchés tels que le forex, les actions et les crypto-monnaies), des types de transactions uniques, et bien plus encore. Avec plus de 1 200 employés dans 20 bureaux répartis dans 16 pays, Deriv s’efforce d’offrir le meilleur environnement de travail possible, ce qui inclut une culture de travail positive, la prise en compte rapide des préoccupations des employés, la célébration des réussites et la mise en œuvre d’initiatives visant à stimuler leur moral.

