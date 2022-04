Delphix nomme de nouveaux cadres pour accélérer sa croissance

La société de gestion des données de test pour DevOps renforce son équipe de direction avec des vétérans du secteur afin de soutenir sa prochaine phase de croissance

REDWOOD CITY, Californie, 07 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, le leader du secteur de la gestion des données de test (TDM) pour DevOps, a annoncé aujourd’hui la nomination de Tammi Warfield au poste de directrice de la clientèle et d’Alex Hesterberg en tant que de directeur de la stratégie.

« Nous sommes ravis de l’ampleur du leadership que Tammi et Alex vont apporter à nos clients, partenaires et équipes », a déclaré Steven Chung, président de Delphix. « Ils ont d’excellents antécédents d’accélération de la croissance via le recrutement de grands talents, l’amélioration des performances et la création d’une culture de la valeur client. Tammi et Alex apportent également une expérience d’entreprise publique à notre équipe de direction alors que nous étendons nos opérations à l’échelle mondiale. »

En tant que directrice de la clientèle, Tammi dirige l’intégration, les services professionnels, la réussite de la clientèle et l’assistance pour Delphix dans le monde entier, en mettant l’accent sur la création et la fourniture d’une expérience client de classe mondiale à toutes les étapes du cycle de vie client. Tammi a rejoint Delphix après avoir quitté Microsoft, où elle occupait le poste de vice-présidente de la réussite de la clientèle mondiale pour le groupe Business Applications, une division générant plusieurs milliards de dollars. Avant de rejoindre Microsoft, elle a occupé de nombreux postes de direction dans les domaines de la réussite de la clientèle et des services chez BMC Software.

En tant que nouveau directeur de la stratégie de Delphix, Alex Hesterberg dirige des partenariats stratégiques, des équipementiers, des canaux, des solutions et des équipes d’ingénierie de systèmes soutenant les efforts de la société en matière d’innovation technologique, de développement d’entreprise et de commercialisation. Avant de rejoindre Delphix, Alex occupait le poste de directeur de la clientèle chez Turbonomic, où il a développé les fonctions de pré et post-vente au cours des étapes clés précédant l’acquisition de la société pour plus de 1,5 milliard de dollars par IBM. Avant Turbonomic, Alex a occupé des postes de direction dans les domaines de la réussite de la clientèle, des préventes et des services chez Pure Storage (IPO en 2015), Sailthru (acquise par CM Group) et Riverbed Technology (IPO en 2006).

À propos de Delphix

Delphix est le leader du secteur de la gestion des données de test pour DevOps.

Les entreprises doivent transformer la mise à disposition des applications mais ont du mal à équilibrer la rapidité avec la sécurité et la conformité des données. Notre plateforme de données DevOps automatise la sécurité des données, tout en déployant rapidement les données de test pour accélérer les lancements d’applications. Avec Delphix, les clients modernisent les applications, adoptent le multi-cloud, appliquent le CI/CD et rebondissent après des événements d’indisponibilité tels que le ransomware jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, Banco Carrefour et Fannie Mae, font appel à Delphix pour accélérer leur transformation numérique et activer la gestion des données Zero Trust. Rendez-nous visite sur www.delphix.com . Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

