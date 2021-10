Delphix India atinge marco de mais de 100 funcionários em dois anos

Empresa continua a contratar para vários cargos de liderança

BENGALURU, India, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Delphix, empresa de dados líder do setor de DevOps, anunciou hoje que ultrapassou o marco de 100 funcionários na Índia, somente dois anos depois da abertura de um centro de P&D de última geração em NCR. A empresa continua a contratar de forma agressiva, até mesmo durante a pandemia, tendo, no momento, mais de 30 vagas para Diretor níveis seniores nas áreas de Engenharia, Marketing e TI.

“Inauguramos nosso centro de P&D de engenharia na Índia em 2019 em apoio à inovação e ao crescimento. Tivemos a sorte de conquistar alguns dos melhores talentos do país para a nossa equipe”, disse Jedidiah Yueh, CEO da Delphix.

Os funcionários da Delphix na Índia são pioneiros em algumas das principais inovações da empresa, incluindo principais projetos de engenharia para integração com Oracle, SAP S/4HANA, Salesforce, SQL Server, Postgres, MongoDB, etc.

“O capital intelectual da nossa equipe de engenharia na Índia é inigualável. Estou muito empolgado com esse momento e continuamos a expandir nossa presença em todo o país”, disse Vijay Anthony Sebastian, Diretor Administrativo da Índia.

A equipe de RH da empresa foi vencedora de um Bronze Stevie® Award na categoria “Equipe de RH do Ano” no The 19th Annual American Business Awards®. O prêmio reconheceu os esforços da equipe para levar a empresa a “sobreviver e prosperar” durante a pandemia.

“Quando a pandemia estava afetando quase 40% dos nossos funcionários na Índia, a carga de trabalho foi compartilhada com outras regiões, proporcionamos um período prolongado de folga para as pessoas afetadas e criamos uma força-tarefa central provisória para ajudar e apoiar os funcionários com problemas. Também instituímos uma política remota para nossos funcionários na Índia”, disse Jason Binder, VP de Pessoas da Delphix.

A Delphix anunciou recentemente um aumento das suas taxas gerais de diversidade de funcionários de 29,5% no 4T21 para 31,7% no 1T22, um crescimento de mais de 2% no último trimestre. As mulheres representam quase um quarto da força de trabalho. A empresa teve um aumento na força de trabalho feminina de 22,8% no 4T21 para 24,7% no 1T22, um crescimento de quase 2% no último trimestre.

No início deste ano, a empresa anunciou que sua taxa de crescimento anual aumentou mais de 85% no exercício fiscal encerrado em janeiro de 2021 em comparação com o ano anterior, levando-a à rentabilidade não GAAP. Os clientes da Delphix agora incluem 24 das empresas da Fortune 100, sete dos 10 melhores bancos da América do Norte, cinco das 10 melhores empresas de telecomunicações do mundo e mais de 60 seguradoras e provedores de planos de saúde.

