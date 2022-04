Delphix Acelera Crescimento e Rentabilidade no Segundo Ano Consecutivo em Escala

Segurança de Dados e Compliance Impulsionam a Adoção Urgente da Plataforma de Gerenciamento de Dados de Teste Delphix DevOps

REDWOOD CITY, Califórnia, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A Delphix, líder do setor de Gerenciamento de Dados de Teste de DevOps (TDM), anunciou hoje o encerramento do ano fiscal de 2022 com um segundo ano consecutivo de crescimento acelerado da receita e lucratividade em uma escala de bem mais de US $ 100 MILHÕES em receita recorrente anual (ARR).



Com o aumento da atividade de nações hostis e gangues de ransomware, as empresas em todo o mundo precisam de uma solução para automatizar e proteger os dados de teste para aplicativos corporativos. Por isso, a empresa também registrou mais rapidamente um crescimento 36% ano a ano da sua grande base de clientes corporativos, impulsionada pelo aumento dos riscos de dados.

O crescimento da Delphix é resultado do fato de as empresas em todo o mundo darem continuidade em investimentos em soluções inovadoras de DevOps para a aceleração da entrega de aplicativos, modernização da infraestrutura legada e a transferência de aplicativos em várias nuvens. A Delphix oferece a única plataforma DevOps TDM que automatiza a entrega de dados seguros e compatíveis para teste e desenvolvimento, permitindo uma inovação até 10x mais rápida.

“Todos os aplicativos corporativos precisam de dados de teste para lançamentos rápidos e de qualidade”, disse Jedidiah Yueh, Fundador e CEO da Delphix. “Os dados de teste tradicionais são lentos, complexos e repletos de riscos. A Delphix ajuda empresas como o Banco Carrefour, a University of Manchester e o BNP Paribas a lançar aplicativos mais rapidamente e a aprimorar a segurança e a conformidade dos dados.”

O Banco Carrefour no Brasil utiliza a Plataforma de Dados Delphix DevOps para acelerar as versões dos aplicativos, garantindo a segurança dos dados e a conformidade com os regulamentos de privacidade, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Brasil. A Delphix capacita equipes de desenvolvimento com disponibilidade de dados 320x mais rápida para relatórios financeiros e análises, permite lançamentos de aplicativos mais rápidos e ajuda a economizar 70% em armazenamento.

A Delphix oferece uma plataforma de dados inovadora que transforma a entrega de aplicativos com controles de dados abrangentes. Com a automatização da entrega de dados em ambientes de teste, a Delphix ajuda os desenvolvedores de software a inovar mais rapidamente e reduzir o risco da conformidade e da segurança.

A Delphix também ajuda as empresas a se recuperarem mais rapidamente de ataques de ransomware, protegendo continuamente os dados e tornando os dados históricos imutáveis.

“Escolhemos a Delphix porque gostamos da tecnologia como uma ferramenta para a transferência de dados de forma eficiente de um lugar para outro, para reconstrução e para viajar para o passado”, disse Yves Caseau, Diretor de Informação e Digital do Grupo da Michelin. Nós usamos a Delphix para transferir dados de legado do nosso servidor Exadata para servidores comunitários Linux para obter mais escalabilidade e custo mais baixo.”

“Também estamos usando a Delphix para acelerar a inovação e configurar novos ambientes de teste e desenvolvimento mais rapidamente. Podemos obter todos os dados apropriados muito rapidamente com alguns cliques e fazer uma transferência virtual e não física dos dados”, acrescentou Caseau.

O gerenciamento de dados de teste é um componente essencial do desenvolvimento de aplicativos, mas geralmente é lento e manual. Com a Plataforma de Dados Delphix DevOps as equipes podem criar, gerenciar e automatizar ambientes de dados híbridos com base na nuvem para compatibilidade com pipelines CI/CD e treinamento de algoritmos AI/ML.

“Os dados de teste compatíveis são a força vital do DevOps e a garantia de seu acesso contínuo é fundamental para as empresas acelerarem a entrega de aplicativos”, disse Jim Mercer, diretor de pesquisa de DevOps e DevSecOps da IDC. “Com a transformação digital se tornando cada vez mais essencial para as empresas competirem nos mercados atuais, continuamos a observar a necessidade de soluções modernas de TDM em vários setores.”

Destaques do Crescimento da Delphix

A Delphix também introduziu várias inovações nas ofertas de produtos da empresa no último exercício fiscal, incluindo:

Continuous Vault , um recurso específico de ransomware que aumenta os recursos de isolamento de dados da plataforma Delphix e fortalece a proteção de dados para as empresas.

, um recurso específico de ransomware que aumenta os recursos de isolamento de dados da plataforma Delphix e fortalece a proteção de dados para as empresas. Recursos de conformidade de dados para clientes da Salesforce , que ajudam os clientes da Salesforce a proteger a privacidade e a segurança dos dados, enquanto revelam o valor dos dados da Salesforce nas nuvens e nos data centers locais.

, que ajudam os clientes da Salesforce a proteger a privacidade e a segurança dos dados, enquanto revelam o valor dos dados da Salesforce nas nuvens e nos data centers locais. Data Control Tower , que fornece um único ponto de controle para automação de dados de teste orientada por API em pipelines de desenvolvimento em escala.

, que fornece um único ponto de controle para automação de dados de teste orientada por API em pipelines de desenvolvimento em escala. Algoritmos de mascaramento para conformidade contínua , que fornecem novos algoritmos líderes do setor para mascarar dados confidenciais, juntamente com um SDK que permite o desenvolvimento e a automação de algoritmos personalizados.

, que fornecem novos algoritmos líderes do setor para mascarar dados confidenciais, juntamente com um SDK que permite o desenvolvimento e a automação de algoritmos personalizados. Integração certificada pela SAP com SAP NetWeaver® e SAP S/4HANA® , que permite que as empresas usem a Delphix para mascarar e fornecer automaticamente dados SAP eficientes e virtualizados por meio de APIs.

