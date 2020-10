De Havilland Canada Livre Deux Avions Dash 8-400 à Ethiopian Airlines

Cela inclut le 30 ème avion Dash 8-400 de la compagnie

Le transporteur Éthiopien et son partenaire stratégique ne cessent de promouvoir la performance opérationnelle exceptionnelle de l’avion Dash 8 à travers l’Afrique

Les photos concernant cette annonce sont disponibles sur le site https://dehavilland.com/en/ media

TORONTO, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ — De Havilland Aircraft of Canada Limited (“De Havilland Canada”) annonce la livraison de deux autres avions Dash 8-400 à la compagnie aérienne Ethiopian Airlines (“Ethiopian”), et cela inclut le 30ème avion Dash 8-400 de la compagnie. Le 30ème avion – MSN 4617 et l’avion MSN 4615 – se préparent au décollage pour la plateforme d’Addis-Abeba en Éthiopie. Ethiopian a ajouté le premier avion Dash 8-400 à sa flotte en mars 2010.

« La livraison de ce 30ème avion souligne la confiance que nous accordons à l’avion Dash 8-400 et témoigne de notre réussite commune dans le soutien de notre réseau et de nos partenariats avec plusieurs transporteurs en Afrique, » explique Tewolde GebreMariam, Président Directeur Général du Groupe chez Ethiopian Airlines. « L’avion Dash 8-400 continue d’offrir une flexibilité opérationnelle, des performances exceptionnelles, la capacité et le confort aux passagers dont nous avons besoin. Plus important encore, l’avion Dash 8-400 soutient la stratégie de leadership par les coûts, dont nous sommes dépendants sur notre marché – et, ce, plus particulièrement en cette période jamais vue de la pandémie de la COVID-19. »

« Nous félicitons Ethiopian Airlines de poursuivre leur trajectoire de croissance exceptionnelle et d’améliorer la connectivité en Afrique, » déclare Sameer Adam, Vice-Président Régional, Ventes – Europe et Russie, Moyen-Orient, Afrique, et Amérique du Sud/les Caraïbes. « Avec l’acquisition du premier simulateur Dash 8-400 en Afrique et avec l’ajout récent d’un second simulateur, qui leur a valu d’être totalement reconnus comme un Centre de Service Approuvé et de prouver la valeur de la configuration de la Classe Affaire dans les avions régionaux en Afrique, Ethiopian a pris d’importantes mesures positives pour renforcer leurs capacités. Nous avons hâte de voir d’autres exemples de la part d’Ethiopian en matière de leadership et de succès de leurs partenariats stratégiques avec ASKY Airlines, Malawi Airlines, Ethiopian Moçambique Airlines et Tchadia Airlines en ce qui concerne l’exploitation des avions Dash 8-400 en Afrique. »

La flotte de plus de 155 avions de la série Dash 8 en Afrique comprend plus de 90 avions Dash 8-400. Plus de 155 compagnies aériennes, sociétés de locations et d’autres organisations dans le monde ont commandé près de 1 300 avions Dash 8.

La flotte mondiale d’avions Dash Série 8 supporte divers modèles d’exploitation de compagnies aériennes, comme les transporteurs low-cost, les connecteurs réseaux et les avions régionaux point-à-point. Ils sont également déployés dans les interventions cargo-passagers et les interventions cargo, beaucoup d’entre eux sont des plateformes idéales pour des missions d’intervention spéciales – y compris la lutte contre les incendies, les interventions médicales et la surveillance côtière.

De Havilland Canada se consacre à la livraison d’un support exceptionnel aux opérateurs des avions Dash 8 et, pendant la pandémie, assiste ses clients qui ont besoin de mettre à jour les modèles d’utilisation de leur flotte et de récupération de leur réseau.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

Avec l’acquisition du programme d’avions Dash 8, Longview Aviation Capital a relancé avec fierté De Havilland Canada, l’une des plus grandes marques du Canada. Le portfolio de De Havilland Canada contient la flotte d’avions Dash 8-100/200/300/400, ainsi que la production et la vente d’avions Dash 8-400. Avec leur faible empreinte carbone et de faibles coûts de production, la meilleure expérience passager de l’industrie et des performances dignes d’un avion à réaction, la série d’avions Dash 8-400, offrant jusqu’à 90 places, est le choix écologiquement responsable pour les opérateurs à la recherche de la meilleure performance sur des trajets régionaux. https://dehavilland.com

Les photos concernant cette annonce sont disponibles sur le site https://dehavilland.com/ en/media

De Havilland, De Havilland Component Solutions, Dash 8, Dash 8-100/200/300 et Dash 8-400 sont les marques déposées de De Havilland Aircraft of Canada Limited.

Philippa King, De Havilland Aircraft of Canada Limited, philippa.king@dehavilland.com, +1 416 375 3062