Dave & Buster’s abrirá 20 lojas na Índia e na Austrália

DALLAS, June 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Dave & Buster’s, o destino final de alimentos, bebidas e entretenimento, anunciou o fechamento de mais dois acordos significativos para seus planos de expansão global. O primeiro acordo inclui uma parceria de 15 lojas na Índia com o Malpani Group, e o segundo acordo uma parceria de 5 lojas com o NightOwl Entertainment Group na Austrália. Essas alianças estratégicas marcam o segundo e terceiro contratos de franquia multi-loja da Dave & Buster’s, e consolidam a marca nas regiões APAC e MEA com um total de 31 lojas comprometidas com o desenvolvimento desde que os planos de expansão global foram anunciados em 2022.

“Estamos entusiasmados com a parceria com o Malpani Group para levar a experiência da Dave & Buster’s ao consumidor indiano, com a vibrante economia da Índia sendo classificada entre as 5 melhores do mundo. O Malpani Group, conhecido por sua dedicação para com a inovação e crescimento diversificado, está prestes a dominar a indústria de entretenimento doméstico e externo”, disse Antonio Bautista, Diretor de Desenvolvimento Internacional da Dave & Buster’s. “Estamos também muito satisfeitos em unir forças com o NightOwl Entertainment Group, uma empresa de hospitalidade e entretenimento com visão do futuro que revoluciona a indústria na Austrália. O mercado dinâmico da Austrália apresenta uma oportunidade significativa de crescimento, e o NightOwl Entertainment Group, conhecido por sua abordagem inovadora, é o parceiro ideal para a nossa marca. Estamos prontos para oferecer a nossa incomparável experiência de entretenimento para este mercado vibrante.”

Jai Malpani, Diretor do Malpani Group, expressou seu entusiasmo pela parceria. “Estamos muito contentes com a parceria com a Dave & Buster’s, uma marca estabelecida com um histórico comprovado na indústria do entretenimento”, disse Malpani. “Acreditamos que sua experiência em entretenimento e gastronomia para a família complementará nosso portfólio, e estamos ansiosos para uma colaboração bem-sucedida”.

David Heaton, Fundador e CEO da NightOwl Entertainment, também compartilhou seu entusiasmo pela parceria. “Estamos incrivelmente entusiasmados com a parceria com a marca pioneira no entretenimento com base em localização e que continua a ser o ponto de referência global neste espaço”, disse Heaton. “Estamos confiantes de que, juntos, poderemos proporcionar experiências incomparáveis para os nossos clientes.”

A Dave & Buster’s implementou várias iniciativas estratégicas para garantir uma expansão global bem-sucedida, incluindo uma pegada personalizável adaptada para atender a requisitos específicos do mercado e a localização de ofertas de menu com alta ressonância regional para atender às preferências e gostos locais. Eles também introduziram um modelo dinâmico de preços proprietário com opções de preços flexíveis, lançaram programas de marketing global demograficamente agnósticos, mas executáveis localmente, e implementaram uma estratégia e pacotes de diversão únicos para se diferenciarem no mercado.

A Dave & Buster’s também está empolgada em oferecer entretenimento e programação noturna localizada para os clientes e introduzir experiências imersivas para aprimorar o envolvimento do cliente no espaço de socialização competitivo. Com essas iniciativas, a Dave & Buster’s está confiante de que irá proporcionar uma experiência excepcional aos seus clientes em todo o mundo.

Sobre a Dave & Buster’s

Fundada em 1982 e sediada em Coppell, Texas, a Dave & Buster’s Entertainment, Inc., é proprietária e operadora de 200 pontos na América do Norte que oferecem experiência de entretenimento e refeições de primeira linha para os nossos clientes com duas marcas distintas: Dave & Buster’s e Main Event. A Dave & Buster’s tem 152 lojas em 41 estados, Porto Rico e Canadá, oferecendo para seus clientes a oportunidade de “Comer, Beber, Jogar e Assistir”, em um único local. Cada restaurante tem um menu completo de pratos e aperitivos, uma seleção variada de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e diversos entretenimentos para os clientes que podem jogar games e assistir ao vivo esportes e outros eventos televisionados. O Main Event com 52 centros em 17 estados nos EUA, jogos de boliche de última geração, laser tag, centenas de jogos de arcade e realidade virtual, é o lugar ideal para as famílias se conectarem e criarem memórias. Para mais informações sobre cada marca, visite www.daveandbusters.com e www.mainevent.com

Sobre o Malpani Group:

O Malpani Group da Sangamner é uma empresa bem diversificada com interesses em energia renovável, produtos FMCG, imóveis, hotéis e muito mais. Mas a história de sucesso do grupo vai além do seu portfólio diversificado de empresas. O Malpani Group sempre esteve comprometido com a satisfação do cliente e a responsabilidade social, o que tem sido essencial para o seu crescimento fenomenal.

Atualmente, o Malpani Group é um dos principais proprietários e operadores de parques de diversões e aquáticos da Índia. Eles operam o maior parque temático e aquático da Índia, o Imagicaa, juntamente com outros cinco parques na Índia. Seus parques de diversões e aquáticos tornaram-se um destino popular para famílias, caçadores de emoções e turistas, oferecendo uma experiência única e imersiva para todas as idades. Com seu compromisso inabalável com a excelência e a satisfação do cliente, o Malpani Group estabeleceu um novo padrão para o sucesso dos negócios e a responsabilidade social, com base na sua forte dedicação para com a retribuição para a sociedade.

Sobre a NightOwl Entertainment

Fundada em 2008, a NightOwl Entertainment é um dos maiores grupos de hospitalidade de Perth. O grupo tem operações em vários locais em Perth e está ampliando o seu portfólio em todo o país! Cada local tem uma identidade e alvo demográfico distintos. Na área de pubs e clubes e, agora, de entretenimento com base em localização, o grupo segue um forte ethos corporativo com um dos sistemas de gestão mais sofisticados da indústria, com processos e procedimentos centralizados, melhores práticas de análise de dados e treinamento interno sob medida para a equipe.

Contato com a Mídia:

Antonio Bautista

Antonio.Bautista@ daveandbusters.com

