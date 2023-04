Da Mineração à Tribuna: a Sotheby’s Irá Leiloar Uma das Maiores Descobertas em Joias do Século

Estrela de Fura 55.22 carats_ Ruby (1) Estrela de Fura, Ruby 55.22 carats Estrela de Fura 55.22 carats_ Ruby (2) Estrela de Fura, Ruby 55.22 carats Estrela de Fura 55.22 carats_ Ruby (3) Estrela de Fura, Ruby 55.22 carats



COM 55,22 QUILATES, A PEDRA PRECIOSA RARA É O MAIOR E MAIS VALIOSO RUBI QUE JÁ APARECEU EM UM LEILÃO

A EXPECTATIVA É OBTER MAIS DE US$ 30 MILHÕES EXTRAÍDOS EM MOÇAMBIQUE E CORTADOS A PARTIR DE UMA PEDRA BRUTA DE 101 QUILATES

O MAIOR RUBI COM QUALIDADE DE PEDRA PRECIOSA JÁ VISTO NO MUNDO – O ESTRELA DE FURA 55,22 SERÁ O DESTAQUE NO MAGNÍFICO LEILÃO DE JOIAS DA SOTHEBY’S EM JUNHO

“Já em seu estado bruto, o Estrela de Fura mostrou suas extraordinárias características de qualidade, com potencial para tornar-se uma gema única.

O lapidador conseguiu perceber este potencial e criou um rubi facetado, com um peso surpreendente de 55,22 quilates, exibindo uma cor vermelha saturada e homogênea, combinada com um grau de transparência nunca visto em qualquer outro rubi não submetido a tratamento térmico de tamanho comparável.

Ver um rubi natural deste tamanho, com uma combinação de características de qualidade como essa sem necessidade de tratamento, era considerado algo quase inimaginável.

O rubi natural de 55,22 quilates estabelece um novo recorde, não apenas para rubis de Moçambique, como também para rubis em geral.”

O Gübelin Gem Lab

NOVA YORK, April 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Quando a FURA Gems anunciou o achado histórico do maior rubi do mundo com qualidade de gema jamais visto, em setembro de 2022, as notícias dominaram as manchetes do mundo inteiro, provocando um tremendo entusiasmo e pegando o mercado de gemas de surpresa. Descoberto na mina de rubis da FURA em Montepuez, Moçambique, em julho de 2022, a pedra preciosa – pesando surpreendentes 101 quilates – foi posteriormente batizada como Estrela de FURA, em homenagem à sua extraordinária profundidade de cor e tamanho, e para destacar Moçambique como uma próspera fonte de rubis de qualidade superior. Mesmo em seu estado bruto e intocado, a Estrela de FURA foi considerada por especialistas como um tesouro excepcional da natureza por sua fluorescência, excelente clareza e tom vermelho vívido, conhecido como “sangue de pombo” – uma cor tradicionalmente associada apenas a rubis birmaneses.

Agora, sete meses após sua estreia inicial, quando o martelo foi batido no lote final do The Exceptional Luxury Evening Auction, em Hong Kong, as especulações sobre o paradeiro do rubi foram finalmente postas de lado quando o leiloeiro da Sotheby’s, Uni Kim, revelou oficialmente o Estrela de FURA de 55,22 para o mundo. Pesando consideráveis 55,22 quilates, esta joia moçambicana excepcionalmente importante e rara é o maior rubi com qualidade de gema já leiloado. Sua combinação de rica saturação de cor, intocada pelo tratamento térmico, aparência altamente cristalina e tamanho incomparável – com uma estimativa superior a US$ 30 milhões – coloca o Estrela de FURA 55,22 como o rubi mais valioso e importante que já chegou ao mercado.

Após uma série inicial de estudos do cristal bruto de 101 quilates para determinar as opções de corte no início do ano, o Estrela de FURA foi magistralmente cortado e facetado por uma equipe de artesãos – com a parte áspera transformada em uma bela pedra em formato de almofada, a qual, de acordo com um relatório do Swiss Gemmological Institute – SSEF, “resultou em matizes vermelhos vívidos devido a múltiplas reflexões internas”. O relatório afirma ainda que “um rubi natural de Moçambique deste tamanho e qualidade pode ser considerado muito raro, e portanto, um extraordinário tesouro da natureza”. A joia acima mencionada é profundamente rica em cromo, que, quando exposto à luz ultravioleta (como a encontrada na luz solar) faz com que a pedra irradie uma fluorescência vermelha ardente, aumentando ainda mais a sua vivacidade, como se estivesse acesa por dentro.

Estrela de Fura 55,22 quilates

O rubi se tornou uma das pedras preciosas coloridas mais procuradas em um momento no qual a cor domina o mundo das joias e a raridade impulsiona o mercado. Rubis dessa importância e magnitude são extremamente raros, com apenas dois exemplos tendo rompido a barreira de US$ 15 milhões em leilão, tornando a aparição da joia atual um marco em si. O Gübelin Gem Lab afirma ainda que o rubi “estabelece um novo recorde, não apenas para rubis de Moçambique, mas também para rubis em geral”. O Estrela de FURA 55,22 está pronto para fazer história, já que está prestes a superar o The Sunrise Ruby (O Rubi do Nascer do Sol), um rubi de 25,59 quilates de origem birmanesa, vendido por US$ 30,3 milhões (US$ 1.185.451 por quilate) na Sotheby’s de Genebra, em 2015, e ainda detém o recorde mundial de leilão de um rubi*.

A nova jornada da pedra começa hoje, na Sotheby’s Hong Kong, onde ela embarcará em uma turnê mundial, com exposições programadas em Taipei, China, Singapura, Genebra e Dubai (todas as datas do calendário serão informadas em ocasião oportuna), antes de estrelar no leilão Magnificent Jewels da Sotheby’ s, em Nova York, em 8 de junho.

“A descoberta milagrosa, no ano passado, do rubi Estrela de FURA de 101 quilates na mina de FURA, em Moçambique, foi de imensa importância, surpreendendo todos os integrantes do mercado de joias. Agora, em seu estado recém-transformado de 55,22 quilates, o Estrela de FURA 55,22, é uma verdadeira maravilha da natureza, e uma pedra extraordinária de cor perfeita e clareza excepcional, combinadas com sua magnífica forma de almofada. O rubi está, sem dúvida, em uma posição privilegiada para se tornar o porta-estandarte dos rubis africanos e das pedras preciosas em geral, atraindo a atenção global para a sua capacidade de rivalizar, e até mesmo ofuscar, as gemas da Birmânia, que têm sido tradicionalmente a fonte mais desejável e reconhecida de rubis”, afirma Quig Bruning, Diretor da Sotheby’s Jewelry nas Américas.

“Nós, da FURA, estamos extremamente orgulhosos por encontrarmos o Estrela de FURA ainda no início da nossa jornada moçambicana. Pedras preciosas importantes, como o Estrela de FURA, são extremamente raras, e um rubi lindamente facetado de 55,22 quilates com qualidade de gema é quase inédito. Desde a análise minuciosa e estudo da pedra – ao longo do processo de corte e polimento -, trabalhamos com o máximo de cuidado e respeito pelo Rubi, reconhecendo a sua importância e proeminência. Testemunhar a finalização do Estrela de FURA 55,22 foi uma conquista monumental para todos nós, e estamos entusiasmados que uma nova página na história desta incrível joia e dos rubis moçambicanos esteja prestes a ser escrita com a Sotheby’s,” declara Dev Shetty, Fundador e CEO da FURA Gems.

MINERAÇÃO DE RUBIS EM MOÇAMBIQUE

A mineração de rubis em Moçambique tem uma longa e rica história, com as primeiras descobertas significativas de depósitos de rubi no país que remontam à década de 1960. No entanto, foi apenas no começo dos anos 2000 que a mineração de rubis em Moçambique ganhou impulso real, com a descoberta do depósito de rubis de Montepuez, na parte norte do país, onde o cristal bruto do Estrela de FURA foi originalmente encontrado. Os melhores destes rubis de Moçambique são caracterizados por uma destacada transparência e riqueza de cor, resultando em extraordinária qualidade geral. O depósito de rubis de Montepuez é um dos maiores depósitos de rubis do mundo, atraindo um interesse significativo de empresas internacionais de mineração.

NOTA AOS EDITORES

*O atual recorde mundial para um rubi vendido em leilão é mantido pelo ‘Sunrise Ruby‘, uma pedra birmanesa de 25,59 quilates, leiloada na Sotheby’s de Genebra em maio de 2015, por US$ 30,3 milhões. O seu preço também estabeleceu um novo recorde para qualquer rubi, por quilate (US$ 1.185.451 por quilate), na época.

SOBRE A FURA GEMS

A FURA Gems Inc. é uma jovem empresa de mineração e comercialização de pedras preciosas coloridas criada em 2017. Com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, a FURA tem mais de 1.200 funcionários em todos os continentes. É o primeiro empreendimento verdadeiramente pioneiro, criativo e ético a cobrir todo o espectro de pedras preciosas coloridas.

A FURA tem três subsidiárias operacionais de mineração na Colômbia, Moçambique e Austrália, as quais extraem esmeraldas, rubis e safiras, respectivamente. É a empresa de mineração de pedras preciosas coloridas que mais cresce, com o único objetivo de garantir a estabilidade e a rastreabilidade de pedras preciosas coloridas eticamente extraídas, desde o estado bruto até a venda.

A FURA Gems alocará uma parte dos lucros da venda para a criação da Fura Training Academy (Academia de Formação Fura), para apoiar a comunidade onde ela opera, em Moçambique.

O objetivo principal é promover o acesso à educação de qualidade e treinamento técnico para a população local em diferentes fluxos de trabalho, como mineração, carpintaria, engenharia e agricultura, para proporcionar a eles uma renda sustentável. www.furagems.com

SOBRE A SOTHEBY’S

Fundada em 1744, a Sotheby’s é o principal destino do mundo de artigos de arte e luxo. A Sotheby’s promove o acesso e a aquisição de objetos extraordinários de arte e luxo por meio de leilões e canais de compra, incluindo vendas privadas, comércio eletrônico e varejo. Nosso mercado global confiável é apoiado por uma plataforma de tecnologia líder do setor e uma rede de especialistas abrangendo 40 países e 70 categorias, que incluem Arte Contemporânea, Arte Moderna e Impressionista, Grandes Mestres, Obras de Arte Chinesas, Joias, Relógios, Vinhos e Bebidas Destiladas e Design, bem como imóveis e carros para colecionadores. A Sotheby’s acredita no poder transformador da arte e da cultura e está empenhada em tornar os nossos setores mais inclusivos, sustentáveis e colaborativos.

