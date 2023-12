Curia Nomeia Gerald Auer como Diretor Financeiro

ALBANY, N.Y., Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje a nomeação de Gerald Auer como Diretor Financeiro. Ele se juntará à organização em 1º de janeiro de 2024.

“Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Gerald na Curia na entrada do novo ano”, disse o CEO da Curia, Philip Macnabb. “Gerald tem uma ampla experiência com divisões líderes em finanças e um histórico impressionante de sucesso. Estou confiante de que ele será um ativo inestimável para nossa equipe e nos ajudará a nos posicionar para um ano forte em 2024.”

Recentemente, Auer foi CFO da Al Dahra, empresa especializada em agronegócio. Antes de trabalhar na Al Dahra, Auer foi CFO da divisão de ciência agrícola da EMEA na Bayer, uma empresa de ciências da vida focada em saúde e agricultura, e CFO da Bayer Switzerland. Durante seus mais de 20 anos na Bayer ele ocupou vários cargos de liderança no seu departamento financeiro, liderando funções financeiras em toda a organização global na região da América do Norte e Latina, bem como na Europa, Oriente Médio e África. Auer estudou na Universidade de Marburg, na Alemanha, onde fez mestrado em administração de empresas.

Atualmente, ele reside com sua família na Basileia, Suíça, mas pretende se mudar para Raleigh, na Carolina do Norte, em 2024.

“A Curia é uma empresa dinâmica no espaço CDMO com uma missão inspiradora de melhorar a vida dos pacientes”, disse Auer. “Estou pronto para colaborar com a equipe talentosa da Curia para ajudá-la na sua missão para os nossos clientes e seus pacientes.”

Sobre a Curia

A Curia é uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação que fornece produtos e serviços de P&D por meio da fabricação comercial para clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os quase 4.000 funcionários da Curia em 27 locais nos EUA, Europa e Ásia ajudam seus clientes a avançar da curiosidade para a cura. Saiba mais em CuriaGlobal.com .

