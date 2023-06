Curia Expande Oferta de Desenvolvimento de Linha Celular com a Plataforma CHOZN

Curia fecha contrato de licenciamento com a MilliporeSigma para apoiar a produção de proteínas e anticorpos

ALBANY, N.Y., June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje a assinatura de um contrato de licenciamento com a MilliporeSigma, a divisão norte-americana de Ciências da Vida da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha, para que a Curia e seus clientes possam usar a linha de células CHOZN® GS-/- para a produção de proteínas e anticorpos terapêuticos. Com este acordo, a linha celular CHOZN GS-/- foi integrada ao fluxo de trabalho de desenvolvimento da linha celular da Curia que está imediatamente disponível para os clientes da Curia.

A plataforma CHOZN® é um sistema de expressão de células mamíferas de Ovário de Hamster Chinês (Chinese Hamster Ovary – CHO) que permite uma seleção e aumento de escala de forma mais rápida e simples de clones de alta produção para a geração de produtos biológicos e proteínas recombinantes terapêuticas. O sistema inclui linhas celulares CHO de alto desempenho, mídia e feeds emparelhados, vetores de expressão otimizados e protocolos robustos. A linha celular geneticamente modificada de glutamina sintetase GS (GS-/-) da plataforma CHOZN foi projetada especialmente para ajudar a agilizar a seleção, identificação e ampliação de clones de alta produção ideais para a fabricação de GMP de drogas de proteína recombinante.

“Continuamos a aprimorar nossas ofertas de desenvolvimento biológico desde a descoberta até a fabricação clínica”, disse Christopher Conway, presidente de P&D da Curia. “A plataforma de linhagem celular CHOZN GS-/- adiciona uma linhagem celular amplamente aceita e comercialmente viável às nossas capacidades. Nossa oferta integrada acelera a produção terapêutica de proteínas e anticorpos e oferece transferência de tecnologia perfeita para flexibilidade ideal.”

Os especialistas em desenvolvimento de proteínas e anticorpos da Curia tem um histórico de aceleração do progresso, com uma linha do tempo de apenas 12 meses, desde o desenvolvimento da linha celular até a substância medicamentosa da fase I, dependendo da capacidade de fabricação dos candidatos.

A adição da plataforma CHOZN fortalece as ofertas da Curia como um complemento à sua existente linha proprietária de células CHO, fornecendo aos clientes uma solução altamente versátil e amplamente aplicável.

