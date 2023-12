Curia Entra para a Lista das 10 Melhores Empresas CDMO de 2023 da India Pharma Outlook

ALBANY, N.Y., Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em contratos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, anunciou hoje que entrou para a para a lista das 10 Melhores Empresas CDMO de 2023 da India Pharma Outlook. A lista completa pode ser consultada na edição de novembro de 2023 da revista India Pharma Outlook.

Este reconhecimento é uma homenagem às contribuições das unidades de Aurangabad e de Hyderabad da Curia. A instalação de Aurangabad fornece fabricação contratada de insumos farmacêuticos ativos (APIs) e intermediários, e a unidade de Hyderabad inclui o Centro de Pesquisa de Hyderabad com experiência em química medicinal e desenvolvimento químico e analítico. Esses locais também abrigam o centro de controle de qualidade da Curia e o centro de Serviços Globais Compartilhados (Global Shared Services – GSS), que dão suporte à organização global da empresa, permitindo a padronização e a escalabilidade dos processos.

O foco da Curia na melhoria contínua do seu conjunto abrangente de serviços e investimentos em tecnologias inovadoras posiciona a empresa como uma forte parceira de empresas farmacêuticas e de biotecnologia em todo o espectro da pesquisa, desenvolvimento e fabricação de medicamentos. O relatório também destaca o compromisso da Curia em ser um empregador preferido, proporcionando aos funcionários uma cultura rica em oportunidades de desenvolvimento e reconhecimento profissional no local de trabalho.

“Essa conquista é um testemunho do talento e do trabalho árduo das nossas instalações em Aurangabad e Hyderabad, e é uma honra merecida para a equipe”, disse Philip Macnabb, CEO da Curia. “Nossas unidades na Índia buscam incansavelmente a excelência e são vitais para o nosso objetivo de melhorar a vida dos pacientes.”

O conselho editorial do India Pharma Outlook compilou a lista com um painel de juízes com experiência no setor, incluindo CXOs e analistas. Os vencedores foram escolhidos pelo seu impacto na economia da Índia através da criação de emprego, promoção de pesquisa e desenvolvimento, e pelas suas ofertas de alta qualidade na indústria farmacêutica e biotecnológica.

