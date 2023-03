Curia collabore avec Corning pour faire avancer les programmes de développement et fabrication en flux continu dans le domaine biopharmaceutique

Cette collaboration marque la première installation mondiale du système de production G1 de Corning afin de soutenir une production de substances actives chimiques de plus haute qualité en utilisant une technologie de chimie en flux intrinsèquement plus sûre

ALBANY, N.Y., 24 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia, une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Corning Incorporated pour étendre et accélérer les programmes de développement et fabrication en flux continu auprès des secteurs chimiques et biopharmaceutiques dans le monde entier. La collaboration avec l’équipe Advanced-Flow Reactor (AFR) de Corning inclut la première installation du système de production G1 de l’entreprise, conçu pour la production industrielle continue de substances actives.

La chimie en flux continu est cruciale pour le développement et la fabrication de substances actives et d’intermédiaires pharmaceutiques, et fournit des avantages par rapport au traitement par lots traditionnel. C’est une technologie intrinsèquement plus sûre qui offre une production de matériaux plus rapide et plus robuste avec une plus haute sélectivité des produits souhaités.

« L’innovation dans le développement et la production de médicaments requiert une sécurité à haute vitesse », a déclaré Christopher Conway, président de la recherche et du développement chez Curia. « La mise en œuvre du Production Reactor G1 de Corning dans notre installation d’Albany étend notre capacité à fournir des solutions évolutives qui répondent aux exigences complexes de l’industrie pharmaceutique en matière de développement et de fabrication. En employant une technologie avancée et des workflows standardisés, Curia offre une chimie en flux continu, du développement ciblé à l’échelle commerciale, et ce dans le monde entier. »

Le réacteur de production G1 comprend un ensemble actualisé de lignes de dosage et de contrôles permettant des opérations continues et une conformité aux bonnes pratiques de fabrication.

« Collaborer avec une entreprise axée sur l’innovation comme Curia aidera à favoriser des avancées dans l’industrie du traitement chimique », a commenté Alessandra Vizza, directrice commerciale des Advanced-Flow Reactors chez Corning. « La mise en œuvre du système de production G1 de Corning peut offrir une variété d’avantages. Ce système est une technologie intrinsèquement plus sûre qui aidera Curia à réduire le délai d’accès au marché avec un traitement des substances actives et chimiques de plus haute qualité, une efficacité accrue de la synthèse des substances actives et chimiques, et des coûts de production inférieurs. »

« Par ailleurs, les avantages de la technologie AFR de Corning en termes d’économie d’espace, de conservation d’énergie et de réduction des déchets peuvent aider les clients à réduire l’impact environnemental de leur activité de fabrication – un attribut clé alors que le domaine continue de prendre de l’élan aux États-Unis et dans le monde entier », ajoute Mme Vizza.

L’expertise de Curia et son réseau mondial d’installations, associés à la technologie de flux continu de Corning, peuvent aider à stimuler l’efficacité des entreprises et, au final, améliorer la vie des patients.

À propos de Curia

Curia est une organisation de recherche, développement et fabrication en sous-traitance de premier plan qui fournit des produits et services allant de la R&D aux clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques en passant par la fabrication commerciale. Basés sur 29 sites à travers les États-Unis, l’Europe et l’Asie, les près de 4 000 employés de Curia aident les clients de l’entreprise à passer de la curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CuriaGlobal.com.

À propos de Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) est l’un des plus grands innovateurs de la planète en science des matériaux, possédant 170 ans d’expérience en inventions qui changent la vie. Corning applique son expertise sans égale dans la science du verre, la science de la céramique et la physique optique, ainsi que dans ses capacités riches en fabrication et ingénierie, afin de développer des produits novateurs qui transforment les industries et améliorent la vie des gens. Corning réussit en investissant de manière soutenue dans la RD&E, par une combinaison unique d’innovation des procédés et des matériaux, et au moyen de relations profondes et basées sur la confiance avec ses clients, qui sont des leaders mondiaux dans leurs secteurs. Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, permettant à l’entreprise d’évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant ses clients à saisir de nouvelles opportunités dans les secteurs dynamiques. Aujourd’hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l’électronique mobile de grande consommation, l’affichage, l’automobile, le solaire, les semi-conducteurs et les sciences de la vie.

