Curia Colabora com a Corning no Avanço dos Programas Biofarmacêuticos de Desenvolvimento e Fabricação de Fluxo Contínuo

A colaboração é a primeira instalação global do sistema de produção G1 da Corning para suporte de fabricação de produtos químicos API de alta qualidade, com o uso de tecnologia de química de fluxo inerentemente mais segura

ALBANY, N.Y., March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Curia, uma organização líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de contratos, anunciou hoje uma colaboração com a Corning Incorporated para a aceleração de programas de desenvolvimento e fabricação de fluxo contínuo para indústrias química e biofarmacêutica em todo o mundo. A colaboração com a equipe do Advanced-Flow Reactor (AFR) da Corning inclui a primeira instalação do sistema de produção G1 da Corning, projetado para a produção industrial contínua de insumos farmacêuticos ativos (API).

A química de fluxo contínuo é fundamental para o desenvolvimento e fabricação de intermediários e APIs farmacêuticos, e oferece vantagens em comparação com o processamento em lote tradicional. É uma tecnologia inerentemente mais segura, que proporciona uma produção de material mais rápida e robusta com uma maior seletividade dos produtos desejados.

“A inovação no desenvolvimento e produção de medicamentos exige segurança em alta velocidade”, disse Christopher Conway, presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Curia. “A implementação do G1 Production Reactor da Corning nas nossas instalações em Albany expande nossa capacidade de fornecimento de soluções escaláveis que atendam aos requisitos complexos de desenvolvimento e fabricação da indústria farmacêutica. Com o uso de tecnologia avançada e fluxos de trabalho padronizados, a Curia oferece química de fluxo contínuo, desde o desenvolvimento direcionado até a escala comercial em todo o mundo.

O reator de produção G1 inclui um conjunto atualizado de linhas e controles de dosagem que permitem operações contínuas e conformidade com os padrões cGMP.

“A colaboração com uma empresa focada na inovação como a Curia ajudará a impulsionar os avanços da indústria de processamento químico”, disse Alessandra Vizza, diretora de negócios da Corning Advanced-Flow Reactors. “A implementação do sistema de produção G1 da Corning pode trazer uma série de benefícios. O sistema é uma tecnologia inerentemente mais segura que ajudará a Curia a reduzir o tempo de comercialização com processamento químico e API de alta qualidade, maior eficiência da síntese química e API, e menores custos de produção.”

“Além disso, os benefícios de economia de espaço, economia de energia e redução de resíduos da Tecnologia AFR da Corning podem ajudar os clientes a reduzir o impacto ambiental das suas unidades de fabricação – um atributo fundamental com este campo continuando a ganhar força nos EUA e em todo o mundo”, disse Vizza.

A experiência e a rede global de instalações da Curia, juntamente com a tecnologia de fluxo contínuo da Corning, podem ajudar a impulsionar a eficiência dos negócios e, em última análise, melhorar a vida dos pacientes.

Sobre a Curia

A Curia é uma organização líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de contratos que fornece produtos e serviços de P&D por meio da fabricação comercial para clientes farmacêuticos e biofarmacêuticos. Os quase 4.000 funcionários da Curia em 29 locais nos EUA, Europa e Ásia ajudam seus clientes a avançar da curiosidade para a cura. Saiba mais em CuriaGlobal.com.

Sobre a Corning Incorporated

A Corning (www.corning.com) é uma das principais inovadoras do mundo em ciência de materiais, com um histórico de 170 anos de invenções que mudam as vidas. A Corning aplica sua experiência incomparável em ciências do vidro, da cerâmica e física óptica, juntamente com sua profunda capacidade de fabricação e engenharia, para desenvolver produtos que definem categorias que transformam indústrias e melhoram a vida das pessoas. A Corning tem grande sucesso nos seus investimentos sustentados em PD&E, uma combinação única de inovação de materiais e processos, e relacionamentos profundos com base na confiança com clientes que são líderes globais nos seus setores. Os recursos da Corning são versáteis e sinérgicos, e permitem que a empresa evolua para atender às mudanças das necessidades do mercado, além de ajudar seus clientes a aproveitar novas oportunidades dos setores dinâmicos. Os mercados da Corning incluem comunicações ópticas, eletrônicos de consumo móveis, displays, automotivos, solares, semicondutores e ciências da vida.

