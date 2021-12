CUAMBA SOLAR PV et ENERGY STORAGE ONT ATTEINT LA CLÔTURE FINANCIÈRE

MAPUTO, Mozambique, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ — Globeleq, la principale société indépendante d’électricité en Afrique, et ses partenaires de projet, Source Energia, un développeur d’énergie en Afrique lusophone, et Electricidade de Moçambique (EDM), la société nationale d’électricité du Mozambique, ont atteint la clôture financière de la centrale solaire photovoltaïque de 19 MWp (15 MWac) de Cuamba avec un système de stockage d’énergie de 2 MW (7 MWh).

Le projet de 36 millions de dollars, situé dans le district de Cuamba, dans la province de Niassa (à environ 550 km à l’ouest de la ville côtière de Nacala), fournira de l’électricité dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité de 25 ans conclu avec EDM. Le projet est le premier IPP au Mozambique à intégrer un système de stockage d’énergie à l’échelle des services publics et comprend une mise à niveau de la sous-station existante de Cuamba.

Une fois opérationnelle, la centrale solaire de Cuamba fournira suffisamment d’électricité pour 21 800 consommateurs et, pendant toute la durée du projet, elle devrait permettre d’éviter l’émission de plus de 172 000 tonnes de CO2. La centrale devrait commencer à produire de l’électricité au cours du deuxième semestre de 2022.

L’Emerging Africa Infrastructure Fund (« EAIF »), société membre du Private Infrastructure Development Group (« PIDG »), a fourni 19 millions de dollars de financement par emprunt, tandis que le mécanisme de subvention Viability Gap Funding (VGF) du PIDG a fourni 7 millions de dollars pour garantir un tarif abordable, financer les améliorations essentielles du réseau et un système de stockage d’énergie pour EDM. CDC Plus, le mécanisme d’assistance technique du groupe CDC, a apporté une subvention de 1 million de dollars pour le système de stockage d’énergie par batterie.

Olivia Carballo, une directrice de Ninety One Ltd, les gestionnaires de l’EAIF, a commenté : « C’est un projet pionnier pour l’EAIF et le PIDG. Nous félicitons Globeleq, Source Energia, EDM et le Mozambique d’avoir atteint une étape clé dans le déploiement de plus de technologie solaire sur le réseau du nord, et d’avoir installé le premier système de stockage d’énergie par batterie à l’échelle du réseau du Mozambique. »

Sarah Marchand, directrice de CDC Plus, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir l’un des premiers systèmes de stockage d’énergie par batterie à l’échelle du réseau en Afrique subsaharienne, grâce à cette subvention pour le système de stockage par batterie. En accord avec l’ambition de CDC de catalyser davantage de solutions de stockage sur le continent, CDC Plus offrira également un soutien pour acquérir et diffuser les apprentissages concernant l’impact opérationnel, économique et de développement du composant batterie.

« Face aux difficultés persistantes dues à la pandémie, je me félicite du fait que notre équipe ait atteint la clôture financière, et que nous puissions commencer à construire la première installation solaire et de stockage d’énergie du pays. Nous soutenons sans réserve le gouvernement mozambicain dans ses initiatives visant à soutenir l’Accord de Paris et à fournir à ses citoyens des options d’énergie alternative fiables et propres », a ajouté Mike Scholey, PDG de Globeleq.

Marcelino Gildo Alberto, président d’EDM, a affirmé : « Ce projet est une démonstration de l’engagement d’EDM à fournir des solutions durables pour accélérer l’accès de la population mozambicaine à l’énergie. Conformément au plan quinquennal du gouvernement visant à introduire 200MW d’énergie renouvelable, EDM est à l’avant-garde de la transition énergétique en accord avec l’Accord de Paris. »

« Nous sommes très heureux d’apporter une nouvelle contribution au secteur de l’énergie au Mozambique et nous sommes impatients de soutenir la croissance future de l’industrie dans le pays. Nous remercions nos partenaires de projet et nos bailleurs de fonds pour leur patience et leur engagement inégalés pendant la phase de développement », a déclaré Pedro Coutinho, PDG de Source Energia

Le projet nécessitera environ 100 travailleurs pendant la phase de construction, dont beaucoup seront recrutés au sein de la communauté locale. La société espagnole Grupo TSK a été désignée comme entrepreneur EPC du projet et va immédiatement commencer à mobiliser son équipe de construction. E22, qui fait partie du groupe espagnol Gransolar, fournira le système complet de stockage d’énergie par batterie. Globeleq supervisera la construction et l’exploitation de la centrale, avec le soutien de Source Energia.