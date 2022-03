Crurated Partners, juntamente com mais de 50 enólogos europeus de renome mundial, arrecadam fundos para ajuda à Ucrânia

Produtores proeminentes, incluindo Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet e Domaine Dujac, oferecem muitos vinhos para o leilão, com o valor inicial de pré-leilão estimado em US $ 100.000

Cada garrafa vendida inclui acesso a uma NFT exclusiva que verifica autenticidade, histórico de propriedade, safra, localização das vinícolas, varietal e muito mais

LONDRES, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Os principais produtores de vinho do mundo estão respondendo à crise humanitária da Ucrânia de uma forma inovadora. A Crurated , a comunidade vinícola de Londres, criada para conectar os conhecedores com os produtores de todo o mundo, anunciou que está dedicando a semana de 14 a 20 de março de 2022 para o The All Heart Auction, um evento online que irá leiloar vinhos raros de produtores de renome mundial em resposta às necessidades humanitárias do povo ucraniano. Os produtores selecionados que doaram vinhos para o leilão incluem Louis Roederer Cristal, Domaine Meo-Camuzet e Domaine Dujac, entre muitos outros. O valor inicial das mais de 250 garrafas de vinho pré-leilão totaliza US $ 100.000. Uma lista completa de todos os produtores participantes está abaixo.

Membros e não-membros são incentivados a participar e licitar. Os licitantes interessados são convidados a abrir uma conta em www.crurated.com . Os não-membros podem fazer uma subscrição gratuita no Explorer, e qualquer pessoa pode fazer lances na plataforma Crurated e participar do evento de angariação de fundos.

100% dos fundos arrecadados no leilão serão enviados à Cruz Vermelha, Save The Children, ACNUR e UNICEF.

A equipe da Crurated também desenvolveu uma plataforma única que oferece aos clientes uma NFT para cada compra. Gravada para sempre na blockchain, a NFT verifica a autenticidade da garrafa e fornece outros detalhes importantes, incluindo histórico de propriedade, safra, localização da vinícola, varietal e outros detalhes importantes. As NFTs são facilmente acessíveis tocando em um telefone habilitado para NFC ou RFID. O histórico da garrafa também é atualizado por meio de uma nova blockchain sempre que o vinho é revendido e o token é transferido de um cliente para outro. A empresa usa a tecnologia Polygon para NFTs e blockchain.

“É incrível ver o mundo se unir para ajudar o povo da Ucrânia. A nossa iniciativa de leilão representa o que sinto pelo vinho e a sua capacidade de oferecer um presente tão generoso para o mundo”, disse Alfonso de Gaetano, Fundador da Crurated. “Nossa plataforma também é perfeitamente adequada para esta iniciativa porque atribuímos automaticamente uma NFT para cada garrafa trazida para o nosso armazém e carregada na plataforma. Estamos antecipando um leilão emocionante com doadores generosos ajudando a diminuir a crise humanitária.”

“Temos uma ligação especial com a Ucrânia há mais de 20 anos e patrocinamos um evento de caridade para ajudar jovens dançarinos e suas famílias em Lviv. Também arrecadamos fundos para o hospital pediátrico de Lviv”, disseram Jean-Nicolas e Nathalie Méo, da Meo-Camuzet. “Algumas das crianças que tivemos em casa durante as férias de verão provavelmente têm idade suficiente para lutar agora, e tememos a ideia de seu envolvimento nesta guerra. Esperamos que os vinhos muito especiais que doamos para o leilão sejam apreciados e ajudem a apoiar as necessidades do povo ucraniano.”

Outros enólogos de todo o mundo que participam do leilão incluem: Larmandier-Bernier, Pascal Agrapart, Pierre Péters, Suenen, Bérêche & Fils, Doyard, Moussé Fils, Salon, Vilmart & Cie, Billecart-Salmon, Geoffroy, Pierre-Yves Colin-Morey, Caroline Colin-Morey, Robert Groffier, Père & Fils, Pierre-Yves Colin-Morey, Caroline Colin-Morey, Robert Groffier Père & Fils, Georges Mugneret-Gibourg, Arnaud Baillot, Duroché, Fourrier, Denis Mortet, Dujac, Chateau Pavie, Tenuta Sette Ponti, Ceretto, Massolino, Poderi Aldo Conterno, Grattamacco, Casanova di Neri, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Bartolo Mascarello, Biondi Santi, Argiano, Mascarello Giuseppe e Figlio, Il Marroneto, Giacomo Conterno, Montevertine, Tenuta di Trinoro, Elio Altare, Fontanafredda, Borgogno, e Roberto Voerzio.

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

