Crocus Technology Lança XtremeSense® TMR, o Sensor de Corrente Mais Rápido e Preciso do Mundo sem Prejudicar o Desempenho

O CT430 e o CT431 permitem que os engenheiros de design simplifiquem o design dose produtos e criem soluções mais eficientes

SANTA CLARA, Califórnia, Aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense™ TMR de Magnetorresistência de Túnel, anunciou hoje o lançamento do sensor de corrente isolado CT430 e CT431 com largura de banda de 1 MHz e <1% de erro total sobre o completo alcance da temperatura. A operação de alta velocidade e saída precisa permitem que os clientes otimizem o design de um sistema menor e mais eficiente. Ao contrário dos projetos existentes que utilizam um sensor Hall, o XtremeSense™ TMR viabiliza uma solução de design sem prejuízo do desempenho que combina a alta resposta e alta precisão de largura de banda.

Os produtos CT43x são dispositivos sem núcleo que utilizam a tecnologia de ponta XtremeSense™ TMR da Crocus para detectar variações extremamente pequenas nas correntes AC ou CC com um erro de saída total sem precedentes de menos de 1,0% em toda a faixa de temperatura de -40 °C a +125 °C. Além disso, o CT43x tem imunidade integrada robusta aos campos de modo comum, que permite o dispositivo rejeite > 99% dos campos de raios sem a necessidade de blindagem externa. A tecnologia TMR proprietária da Crocus oferece uma relação signal-to-noise ratio (sinal-ruído – SNR) muito alta inerente que proporciona medições de resolução mais alta em aplicações de controle ou monitoramento de precisão. O erro linear e o desempenho de deslocamento são intrinsecamente mais precisos, permitindo a eliminação da calibração do nível do sistema normalmente feita com uma referência de tensão externa, liberando assim o tempo do processador e simplificando o design do sistema. “Estou muito contente com o lançamento deste produto realmente diferente pois destaca os benefícios que a tecnologia XtremeSense™ TMR da Crocus pode oferecer, disse Zack Deiri, Presidente e CEO da Crocus Technology. “Nossos clientes estão impressionados com o nível de desempenho que podemos oferecer para suas aplicações. A combinação do alto tempo da resposta com a precisão proporciona a flexibilidade aos designers de sistemas a que eles desejam alcançar sem nenhum prejuízo do desempenho.”

Características e desempenho do produto:

CT430 (versão 5V), CT431 (versão 3.3V)

Condutor 0,5mΩ integrado permitindo aplicações 20A, 30A e 50A

Total de saída de erro +/-0,7% (típica)

Tempo de resposta de 300 n, largura de banda de 1 MHz

Baixo ruído 9mArms

Integrated Common Mode Field Rejection (Rejeição de Campo de Modo Comum Integrado – CMFR) com > 99% de imunidade

Pino de saída de Detecção de Sobrecorrente

Os investimentos feitos no ano passado na expansão da nossa capacidade de produção prepararam a Crocus para a produção de alto volume atual. Já entregamos mais de 50 M de sensores XtremeSense™ TMR e nossa base de clientes continua a aumentar rapidamente. Produtos como o CT430 e o CT431, com uma pegada padrão da indústria, permitem que os clientes atualizem facilmente seus produtos e acelerem a adoção do produto.

Foco em aplicações de Solar Power Inverters (Inversores de Energia Solar, Correção de Fator de Energia – PFC), Power-Factor Correction (Sistemas de Gerenciamento de Bateria – BMS), Aparelhos Inteligentes, IoT e aplicações de Fontes de Alimentação. Estes dispositivos de última geração são companheiros perfeitos para aplicações emergentes que usam dispositivos de energia GaN e SiC, onde o tempo de resposta rápido dos sensores de corrente Crocus TMR garante a mais alta eficiência operacional.

O CT430 e o CT431 estão disponíveis em pacote SOIC-Wide de 16 derivações padrão de 10,20×10,31×2,54 mm. Amostras e placas de avaliação já estão disponíveis, e os dispositivos entrarão em produção em agosto de 2021. Para mais informação sobre os produtos CT430 e CT431, visite a página do produto em:

CT430 https://crocus-technology.com/ products/ct430/

CT431 https://crocus-technology.com/ products/ct431/

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense™ TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus- technology.com .

