Créer ensemble une nouvelle valeur : Huawei lance le programme Going-Global pour les partenaires financiers

SHANGHAI, 4 juin 2021 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, Huawei a annoncé son programme Financial Partner Go Global Program (FPGGP) lors du Huawei Intelligent Finance Summit 2021. Le FPGGP collaborera avec de nouveaux partenaires passionnants qui souhaitent travailler avec Huawei dans le secteur des services financiers. Cet écosystème mondial s’appuiera sur leur expérience et leur expertise combinées en matière d’innovation technique pour favoriser la transformation numérique de la finance. Ensemble, ils développeront des solutions à la pointe de l’industrie, élargiront le marché mondial, construiront l’écosystème commercial FinTech, créeront une nouvelle valeur et obtiendront un succès commercial partagé.

Développer les connaissances du secteur, améliorer les services et permettre la collaboration

Lors du sommet, M. Ma Yue, vice-président exécutif d’Enterprise BG et président du département de développement et de vente des partenaires mondiaux de Huawei, a déclaré : « Le financement des consommateurs évolue vers un financement à scénario complet, ce qui nécessite un écosystème multisectoriel, à scénario complet et tridimensionnel. Après le lancement du FPGGP, Huawei travaillera avec des partenaires mondiaux compétents qui sont capables et désireux de viser l’expansion du marché international et d’établir des partenariats étroits afin de développer une stratégie pour aller de l’avant. Grâce à nos nouveaux partenariats, nous allons relever les défis de la transformation numérique, servir les clients financiers mondiaux et créer une nouvelle valeur dans le secteur. »

Le FPGGP permet de nouvelles efficacités et des bénéfices partagés

Le FPGGP initial compte 25 membres, dont sept siègent au conseil d’administration de Huawei, Sunline, Tongdun Technology, Netis, Wallyt, Sinosoft et Chinasoft International. Le programme se concentrera sur les politiques et les réglementations, les scénarios d’application, l’architecture technique, le support opérationnel, ainsi que la collaboration et la promotion.

En outre, les membres du FPGGP bénéficient des six principaux avantages réservés aux partenaires de Huawei, à savoir : le partage des opportunités commerciales, l’amélioration des capacités, le marketing, la croissance de la marque, le soutien en matière d’investissement et de financement, et l’orientation opérationnelle, ce qui favorise les efforts conjoints et le succès partagé entre Huawei et ses partenaires. Les entreprises membres pourront tirer parti de leurs connaissances respectives, partager leurs ressources et collaborer étroitement pour réussir ensemble. Huawei organisera également plusieurs activités liées à la transformation numérique financière à travers la Chine afin de discuter des tendances et des stratégies pertinentes pour « passer à l’échelle mondiale » avec le secteur. Les entreprises ambitieuses qui souhaitent se développer à l’international sont invitées à rejoindre le FPGGP.

Huawei ne peut à elle seule construire les fondations du monde numérique, la collaboration est donc essentielle. Pour la transformation numérique, les entreprises doivent travailler ensemble pour survivre et se développer. Huawei créera et partagera de la valeur avec ses partenaires et ses clients. À la fin de 2020, Huawei avait travaillé avec plus de 30 000 partenaires sur le marché des entreprises, mais l’entreprise ne veut pas s’arrêter là. Huawei poursuit sa croissance en encourageant, motivant et soutenant de nouveaux partenaires dans ce qui est un objectif commun : créer ensemble une nouvelle valeur.

À la fin de 2020, Huawei a travaillé avec plus de 2 000 institutions financières de plus de 60 pays et régions, dont 47 des 100 premières banques mondiales.

À propos de l’Intelligent Finance Summit

Pour plus d’informations sur le Huawei Intelligent Finance Summit 2021, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/topic/ 2021-event-fsi-summit/en/ index.html