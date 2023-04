Côte d’Ivoire-AIP/ Prix d’excellence 2023: Les 2e et 3e meilleurs agents des Eaux et Forêts récompensés

Les 2èmes et 3èmes meilleurs agents des Eaux et Forêts du prix national de l’excellence 2022 ont reçu leurs récompenses, vendredi 14 avril 2023, au cours d’une cérémonie à Abidjan.

Six récipiendaires classés dans les domaines de la défense des forêts, de la faune et des ressources en eau, du reboisement et meilleur agent technique des Eaux et Forêts ont été primés. Chacun des lauréats a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 1,5million de francs CFA pour les 2èmes et un million de francs CFA pour les 3èmes.

Remettant les distinctions aux récipiendaires, au nom du ministre des Eaux et Forêts, le directeur de cabinet, le Conservateur général Zouzou épouse Mailly Elvire Joëlle, a rappelé a rappelé que la remise de ces prix s’inscrit dans le cadre du prolongement du Prix national d’Excellence qui se déroule chaque année à la veille de la fête de l’Indépendance, au palais présidentiel.

A cette occasion, seuls les premiers dans chaque catégorie avaient reçu leur prix et il revenait aux ministères techniques d’organiser des cérémonies de récompenses pour la remise du 2ème et 3ème prix au sein de leur département.

Félicitant les lauréats, Mme Zouzou a souhaité que ces prix servent à stimuler une source de motivation pour tous les agents à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’exercice de leur fonction.

« J’exhorte les autres à suivre leurs traces car la Côte d’Ivoire a besoin de tous pour son développement et les agents du ministère des Eaux et Forêts ne devraient pas rester en marge de cet essor», a-t-elle insisté.

Le directeur de cabinet a relevé que son rêve est de voir des collaborateurs qui font de la probité, la rigueur, l’intégrité et la conscience professionnelle des vertus cardinales de leur travail et sa vision pour la restauration du couvert forestier.

«Nous devons d’une part faire passer le couvert forestier national de 2,97 millions d’hectares de forêts aujourd’hui à 6,5 millions d’hectares à l’horizon 2030 et d’autres part sécuriser durablement les ressources en eau en quantité pour garantir sa disponibilité pour tous les usages. Faites bon usage de ces prix et demeurez des modèles pour vos collaborateurs», a préconisé la collaboratrice du ministre Laurent Tchagba.

Au nom des récipiendaires, le Lieutenant Amankou Kouao François, chef de cantonnement de Soubré, lauréat du 2ème prix du meilleur agent technique des Eaux et Forêts, a promis que toutes les dispositions seront prises pour préserver l’excellence au sein de ce département ministériel, parvenir à la restauration du couvert forestier et la préservation des ressources en eaux.

Source: Agence Ivoirienne de Presse