Côte d’Ivoire – AIP / Les populations du Béré invitées à s’approprier le budget citoyen

Les populations de la région du Béré (centre-ouest) ont été invitées à s’approprier le budget de l’Etat, lors d’une campagne de vulgarisation du budget citoyen qui a eu lieu à la salle de réunions de la direction des Sports de Mankono.

Dans la poursuite de l’efficacité de l’action publique, le gouvernement s’est engagé dans une dynamique d’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques. C’est dans cette optique qu’a été élaboré le budget citoyen au titre de l’année 2023, a affirmé le directeur du Patrimoine de l’Etat (DPE), Ali Cissoko, ajoutant que ce document traduit, de façon synthétique et dans un langage accessible à tous, l’information budgétaire.

En vue d’atteindre l’objectif recherché, la direction régionale du Budget et des Finances du Worodougou s’est attelée à faire comprendre ce budget citoyen aux populations du Béré, afin que celles-ci se l’approprient.

« Le budget citoyen matérialise la volonté du gouvernement de rapprocher davantage le budget de l’Etat des populations, en facilitant sa compréhension et en favorisant son appropriation. En rendant l’information budgétaire accessible à tous, il favorise l’appropriation des actions du gouvernement par les populations, leur contribution à l’amélioration des politiques publiques et leur adhésion au civisme fiscal », a expliqué M. Cissoko.

Le préfet de la région du Béré et du département de Mankono, Jules Gouessé, a souhaité une adhésion totale des populations, en présence des directeurs et chefs de services, des chefs traditionnels et religieux.

La campagne de vulgarisation du budget citoyen, en 2022, a concerné les localités de Séguéla, Boundiali, Soubré, Divo, Adzopé, Dimbokro, Touba et de Duékoué.

Mankono, Sassandra, Grand-Lahou, Toumodi, Bongouanou, Ouangolodougou, Bouaflé et Guiglo sont les villes retenues pour la campagne 2023.

Source: Agence Ivoirienne de Presse