Côte d’Ivoire-AIP/ Les cadres de Tafiré-Badikaha-Niédiékaha offrent 25 T de vivres aux communautés religieuses et aux cantines scolaires

Les cadres de Tafiré-Badikaha-Niédiékaha (centre-nord, région du Hambol) ont remis, dimanche 09 avril 2023, sur l’esplanade de l’hôtel de ville de Tafiré, 25 T de vivres aux communautés chrétiennes et musulmanes ainsi qu’aux cantines des écoles primaire des trois localités, en présence du préfet Maténin Ouattara, des chefs de services publics, para-publics et privés et des guides religieux et traditionnels de Niakara.

Selon le maire Coulibaly Sounkalo dit Charles Sanga, ces dons relèvent de la solidarité, de l’unité, de l’entente et surtout de la cohésion qui sont, depuis 2018, au cœur des décisions, actions et projets des cadres de Tafiré-Badikaha-Niédiékaha, unis au sein d’une coordination.

Par ailleurs président du comité d’organisation de la cérémonie de remise de vivres aux musulmans et chrétiens en cette période de fête de Pâques et de carême du Ramadan, le maire Coulibaly a exprimé sa profonde reconnaissance aux fils et filles de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha pour leur don de soi, leur générosité et leur implication soutenue dans le développement harmonieux et durable des trois localités.

Le directeur général des Impôts (DGI), Ouattara Sié Abou, président de la coordination des cadres et élus de Tafiré-Badikaha-Niédiékaha, a exhorté, pour sa part, les guides religieux et les autorités traditionnelles ainsi que l’ensemble des populations à faire constamment des bénédictions et des prières pour le président Alassane Ouattara et le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, cadre natif de Tafiré, pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix en Côte d’Ivoire.

« Celui qui sait partager un grain de riz, saura partager un sac de riz », a-t-il affirmé avant de souligner que la coordination des cadres, dont il est le porte-parole, inscrit le partage, l’entente et la solidarité comme un modèle obligatoire prescrit par leurs aînés au nombre desquels le vice-président Tiémoko Meyliet Koné.

Source: Agence Ivoirienne de Presse