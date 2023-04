Côte d’Ivoire-AIP/ Les ” ambassadeurs du libéralisme ” du district des savanes investis à Korhogo

By

Trois ambassadeurs du libéralisme des régions du Tchologo, Poro et de la Bagoué ont été investis, samedi 08 avril 2023, à Korhogo, par l’organisation des jeunes libéraux de Côte d’ Ivoire (OJLCI), en partenariat avec la fondation Friedrich Naumann.

Une vue des officiels lors de l’investiture des ambassadeurs du libéralisme à Korhogo

L’investiture vise la promotion du libéralisme et la formation des jeunes libéraux à la culture de l’excellence. Trois ambassadeurs du libéralisme et 10 coordonnateurs départementaux ont été investis autour thème : «Les causes du recul de la démocratie en Afrique : cas de l’Afrique de l’ouest».

Un panel portant sur les causes du recul de la démocratie a été animé au terme de l’investiture des ambassadeurs du libéralisme.

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, invité spécial, à la cérémonie d’investiture, a félicité le président de l’OJLCI, et s’est dit impatient de voir démarrer le programme pour la promotion des valeurs du libéralisme dans le district des savanes.

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a dénoncé le « manque de confiance aux organisations chargées des élections, l’extrémisme, le populisme et les discours de haine » comme cause du recul de la démocratie en Afrique.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné a salué l’engagement des jeunes libéraux. Selon lui, le libéralisme a marqué la marche du monde. Il s’est appesanti sur l’impact du libéralisme sur la vie des populations. Il a encouragé les jeunes ambassadeurs à suivre les sillons tracés par leurs prédécesseurs.

L’OJLCI a été créée en 1998. Sa devise est : Liberté, démocratie et développement. Sa création a été facilitée par SEM Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire.

Source: Agence Ivoirienne de Presse