Côte d’Ivoire-AIP/ Le président de l’Université FHB renouvelle le soutien de son institution aux associations estudiantines

Le président de l’Université Félix Houphouët- Boigny d’Abidjan, Pr Ballo Zié a renouvelé le soutien de son institution aux associations estudiantines lors de l’investiture du porte-parole du collège des délégués de l’Université Félix Houphouët-Boigny( CoDe-UFHB), mercredi 05 avril 2023.

Pour Pr Ballo, son rôle est d’accompagner toutes les associations dans la défense des intérêts des étudiants. Il a réitéré son engagement à poursuivre et à renforcer les actions visant l’amélioration des conditions de vie, d’apprentissage et de travail des étudiants.

« Chères étudiantes et chers étudiants, il est vrai que la vie associative est importante mais il est tout aussi, vrai que vous êtes avant tout et surtout des étudiants. Il vous incombe donc de mener à bien vos activités extra-universitaires sans négliger votre formation et votre rendement », a-t-il conseillé.

Source: Agence Ivoirienne de Presse