Côte d’Ivoire-AIP/ Le district autonome des Lacs adopte un budget primitif de 1,436 milliard FCFA pour 2023

Dimbokro, 14 avr 2023 (AIP) – Les conseillers du district autonome des Lacs ont adopté, à l’unanimité, un budget primitif pour l’exercice 2023 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 1,436 milliard de Francs CFA, lors d’une session budgétaire extraordinaire présidée, vendredi 14 avril 2023 à Dimbokro, par la ministre-gouverneure Raymonde Goudou.

Ce budget primitif consacre 59,15% au fonctionnement soit 850 millions de Francs CFA et 40, 85% à l’investissement soit 586,94 millions de Francs CFA . Il connait une hausse de 434,02 millions FCFA soit 43,56% par rapport à la dotation de 2022 qui se chiffrait à un peu de plus d’un milliard de Francs CFA, a expliqué Mme Goudou.

La ministre-gouverneure a justifié cette hausse budgétaire par, d’une part, la prise en compte des charges liées à la nomination des vices-gouverneurs, des membres du bureau et du conseil du district et d’autre part, au suivi des programmes et des projets de développement dans les trois régions du district.

Raymonde Goudou s’est réjouie de la franche collaboration des membres du conseil du district malgré leur diversité et les échanges participatifs qui ont entouré ce processus de validation du budget primitif. Elle a rappelé la mission de coordination des actions gouvernementales du district, révélant que l’entité décentralisée entreprendra beaucoup d’étude pour une vision nette du développement du district des Lacs.

La session budgétaire a mobilisé, outre les membres, de nombreuses populations notamment les autorités administratives et coutumières, des élus et cadres des trois régions qui forment le district des Lacs à savoir le Bélier, le N’zi et le Iffou.

Source: Agence Ivoirienne de Presse