Côte d’Ivoire – AIP/ Le chef de village de Hérébo reçoit son arrêté de nomination

Le préfet de Bondoukou, Andjou Koua Séverin, a procédé à la remise officielle de l’arrêté de nomination dans sa fonction du chef du village de Herebo, Adou Kouadio, dimanche 9 avril 2023, en présence du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, Kobenan Adjoumani. Le préfet Andjou Koua a insisté sur les obligations et réserves du chef de village en tant qu’un agent de l’administration. » Un chef du village doit marquer sa population par sa responsabilité, son honnêteté et son sens de la probité », a-t-il dit, lors d’une cérémonie de réconciliation des populations de Hérébo. La lecture de l’arrêté de nomination a été faite par le sous-préfet de Gouméré, Abou Bédi Michel, cheville ouvrière de cette cohésion retrouvée. Hérébo est une localité qui se trouve dans la sous-préfecture de Gouméré, département de Bondoukou, région de Gontougo, dans le district autonome du Zanzan.

Source: Agence Ivoirienne de Presse