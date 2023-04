Côte d’Ivoire-AIP/ L’AEEMCI de Man offre une rupture collective du jeûne pour exprimer la solidarité entre coreligionnaires

La Représentation locale spéciale de l’Amicale des anciens de l’Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d’Ivoire, en abrégé (RLS 3A), section de Man, a organisé, dans une structure hôtelière une rupture collective du jeûne, samedi 8 avril 2023, pour exprimer la solidarité entre frères et sœurs musulmans en ce mois béni de Ramadan. En présence du secrétaire général 1 de préfecture, M. Ouattara, représentant le préfet de Man, et du parrain de la cérémonie, le maire de Man, Aboubacar Fofana, et bien d’autres personnalités, les fidèles musulmans ont partagé autour d’un repas, leur volonté ‘’de s’unir, d’être solidaire et de toujours penser aux autres’’. « L’objectif de la rupture collective au niveau de notre représentation locale spécialisée, c’est purement sociale. C’est de rassembler tous les cadres musulmans, tous les opérateurs économiques musulmans, les hommes politiques, vraiment la communauté musulmane dans toute sa diversité afin de s’unir et de réunir les moyens pour pouvoir aider nos parents qui sont dans les besoins », a situé d’entrée le président de la RLS 3A Man, Koné Abraham. Lors de cette rupture, M. Koné a invité les fidèles musulmans à plus de générosité et de solidarité envers les familles démunies au cours du mois de Ramadan, afin de permettre à celles-ci de fêter dans la gaité. Bien avant la rupture collective, en enseignement sur le thème, « Actions sociales et développement de l’islam : quelle compréhension ? », a été développé par l’imam et guide spirituel, Cheick Hamad Diabaté. Le conférencier a instruit les fidèles sur la nécessité pour le croyant de penser « social ». Aussi a-t-il invité les participants à être serviable, à penser aux autres et à être généreux afin de donner une bonne image de la religion. Pour sa part, l’imam Koné Aboubacar, par ailleurs secrétaire exécutif du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a félicité le RLS 3A pour cette initiative qui pour lui, ne se résume pas dans la rupture du jeûne mais plutôt, dans l’importance du thème traité. Le bureau de la RLS 3A de Man entend poursuivre dans les prochains jours, ses actions de solidarité en faveur de 100 familles en difficulté afin de leur permettre de vivre la ferveur de la fête de Ramadan.

Source: Agence Ivoirienne de Presse