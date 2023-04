Côte d’Ivoire-AIP/ Des femmes de Séguéla sensibilisées sur les VBG en ligne

Séguéla, 14 avr 2023 (AIP) – Des membres de différentes organisations féminines de Séguéla ont été sensibilisées sur les violences basées sur le genre (VBG) en ligne lors d’une table-ronde qui s’est tenue, jeudi 13 avril 2023 à la préfecture, à l’initiative de la direction régionale de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (DRFFE) avec l’appui du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

« Si vous êtes victimes de VBG en ligne, demandez d’abord de l’aide à une personne de votre entourage en qui vous avez confiance », a conseillé l’un des agents de la DRFFE, Ari Douty, exposant sur la thématique ‘’Comment lutter contre les violences en ligne’’.

Il a également suggéré à son auditoire de se référer à des professionnels qui sont en service au centre social ou à la DRFFE tout en recueillant des preuves du chantage ou de l’intimidation, sans omettre de rentrer en contact avec la police, la gendarmerie ou le Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC).

Cette table-ronde était organisée dans le cadre de la célébration décalée de la Journée internationale de la femme (JIF) sur le thème local, ‘’Quelles stratégies en vue de l’implication des cybercafés contre les VBG en ligne’’.

« Je me réjouis que la question de la violence numérique qui est une autre forme de violence basée sur le genre soit mise à débat pour donner les outils adéquats aux femmes et aux jeunes filles afin d’avoir des armes pour lutter contre ce fléau des temps modernes », s’est, pour sa part, exprimée la représentante de l’UNFPA, Beugré Régine.

Sont considérées comme VBG en ligne, toutes formes d’intimidations exercées au moyen des technologies numériques sur les médias sociaux, les plateformes de messagerie et les téléphones portables. Ce sont des comportements répétitifs visant à faire naitre la peur, la colère ou la honte chez les victimes.

Pour la porte-parole des femmes, Diomandé Assita, présidente de la Fédération des associations féminines du Worodougou (FASSOW) »Lanaya », les formations de ce type sont »très importantes pour les femmes qui peuvent ainsi mieux se défendre ».

« Comme on l’a vu à travers les différentes interventions, les femmes de Séguéla sont déterminées à lutter contre les VBG en ligne. Et, c’est une initiative louable », a déclaré le secrétaire général de la préfecture, Ango Aristide. Ce, à la suite du directeur régional de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, Djégnon Mathurin, pour qui ‘’la gente féminine, plus que tout autre, doit être protégée des VBG en ligne par une société toujours plus responsable’’.

Célébrée officiellement le 8 mars à Yopougon, la JIF 2023 en Côte d’Ivoire avait pour thème ‘’Innovations technologiques, leviers d’inclusion sociale et économique de la femme et de la jeune fille’’.

