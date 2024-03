Core Specialty ouvre la voie en matière d’innovation avec les solutions SaaS basées sur le cloud de Duck Creek via la place de marché Azure de Microsoft

Grâce à sa relation avec Microsoft, Duck Creek redéfinit l’expérience client et simplifie les transactions pour les assureurs spécialisés dans les technologies comme Core Specialty.

BOSTON, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), présente Core Specialty comme son premier client effectuant des transactions grâce à son abonnement Duck Creek OnDemand sur la place de marché de Microsoft à utiliser son Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) existant.

Duck Creek et Microsoft améliorent l’expérience client et rationalisent les transactions pour les assureurs spécialisés dans les technologies comme Core Specialty. En tant que leader innovant dans le secteur de l’assurance, Core Specialty reconnaît la valeur stratégique de l’acquisition de produits Software-as-a-Service (SaaS) via la place de marché Azure. Cette approche permet à Core Specialty d’appliquer ses paiements de frais pour les SaaS de Duck Creek en créditant son MACC, et simplifie le processus de facturation grâce à une facture groupée.

En tant qu’assureur spécialisé dans les technologies immergé dans l’innovation constante en matière de produits et cherchant toujours à élargir ses activités, Core Specialty bénéficie de la présence de Duck Creek sur la place de marché commerciale. Cette relation entre Duck Creek et Microsoft génère des résultats à fort impact pour les assureurs en matière d’évolutivité, de sécurité et de durabilité, mais aussi en ce qui concerne la mise sur le marché rapide de technologies innovantes et émergentes.

« Nous sommes fiers de soutenir Core Specialty sur la voie de la croissance, de l’innovation et de l’excellence des services pour ses clients et ses partenaires de distribution grâce à nos solutions de classe mondiale et à notre expertise dans le secteur », a déclaré Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies. « La décision de rendre les solutions de Duck Creek disponibles sur la place de marché Azure de Microsoft est stratégique, et ajoute une valeur considérable pour les assureurs en alignant leur relation et leurs investissements auprès de Duck Creek et de Microsoft avec des résultats percutants ».

« Le succès de Duck Creek auprès de Core Specialty Insurance démontre l’immense possibilité en matière de partenariat que constitue le fait de se baser sur Azure de Microsoft et de vendre des solutions via la place de marché Azure. Cela permet de rationaliser la stratégie de transition vers le cloud de Core Specialty à travers des solutions SaaS et de transaction. Cela souligne la puissance de la collaboration, avec des fournisseurs de technologies et des assureurs innovants qui s’associent pour encourager l’innovation, améliorer l’expérience client et transformer le paysage des assurances. À mesure que nous poursuivons notre effort d’autonomiser le secteur des services financiers, des relations comme celles-ci illustrent le véritable potentiel du cloud et de l’écosystème de partenaires Microsoft », a déclaré Karen Del Vescovo, Vice-présidente des services financiers chez Microsoft.

« Chez Core Specialty, notre engagement à répondre aux besoins de nos clients et de nos courtiers est inébranlable », a déclaré Jeff Consolino, Fondateur, président-directeur général et chef de la direction chez Core Specialty. « Grâce à nos relations avec Duck Creek et Microsoft, nous avons mis davantage l’accent sur l’utilisation des technologies pour améliorer l’expérience client. Ces relations nous permettent de respecter notre engagement à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes ».

Découvrez plus d’informations à propos de la place de marché Azure et la manière dont les assureurs disposant de crédits Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) peuvent utiliser leurs dépenses pour des solutions de Duck Creek OnDemand, ainsi que du contenu concernant la politique, la tarification, la facturation, les réclamations, la production, la vision, la gestion de la distribution et le secteur.

À propos de Core Specialty

Core Specialty propose une gamme diversifiée de produits d’assurance spécialisés pour les petites et moyennes entreprises. Depuis ses bureaux de souscription répartis aux États-Unis, la société se concentre sur les marchés de niche, la distribution locale et ses connaissances supérieures en matière de souscription, offrant ainsi des solutions d’assurance traditionnelles et innovantes pour répondre aux besoins de ses clients et courtiers. Core Specialty est une société holding d’assurance opérant par l’intermédiaire de StarStone Specialty Insurance Company, un assureur américain spécialisé dans les assurances excédentaires, et de StarStone National Insurance Company, Lancer Insurance Company et Lancer Insurance Company of New Jersey, chacune étant un assureur de marchés reconnu aux États-Unis, et Standard Life and Accident Insurance Company, un assureur spécialisé dans les assurances vie, accidents et santé. Toutes les entités d’assurance de Core Specialty ont reçu la note AM Best A – (Excellent). Pour obtenir plus d’informations à propos de Core Specialty, veuillez consulter le site www.corespecialty.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes se reposent sur nos solutions et capitalisent sur le potentiel du cloud pour mener des opérations agiles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions, leaders du marché, sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Consultez le site www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez-nous sur les réseaux pour découvrir nos dernières informations : LinkedIn et X.

