Congresso da EAACI 2024: Inovação e Avanços no Tratamento da Alergia

EAACI Congress 2024

Durante o congresso serão apresentadas mais de 150 sessões científicas, centradas nos avanços da ciência ambiental, alergias alimentares, inovações em imunoterapia e alergias pediátricas, entre outras.

A medicina de precisão, a IA, a imunoterapia e os moduladores imunitários irão convergir no maior congresso de alergia e imunologia.

O congresso decorrerá de 31 de maio a 3 de junho em Valência, Espanha.

VALÊNCIA, Espanha, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica (EAACI), uma associação que inclui mais de 16 000 investigadores e profissionais de saúde de 125 países, convida-o(a) para o congresso anual na Feria Valencia, em Espanha, de 31 de maio a 3 de junho. Sob o tema “Revolucionar os Cuidados de Saúde dos Doentes através do Poder da Ciência dos Dados,” o Congresso da EAACI 2024 posiciona-se como o evento europeu do ano, reunindo as mais recentes investigações e avanços nas alergias e no tratamento destas.

Acreditamos firmemente na importância da sua contribuição para o conhecimento e do seu impacto na melhoria do atendimento ao paciente em alergia e asma. Como profissional de saúde ou estudante de medicina no Congresso, irá enriquecer a sua prática clínica e conhecimento e contribuir para o avanço da ciência e da saúde.

Durante o congresso, poderá participar em palestras, sessões plenárias, apresentações com oradores e sessões de apresentação pública dos trabalhos, todas elas com investigação de ponta, atualizações clínicas e terapias emergentes em alergia e asma. Além disso, terá a oportunidade de contactar com alguns dos líderes mais influentes da área e participar em debates aprofundados sobre os mais recentes avanços. O programa científico do Congresso da EAACI 2024 abrangerá todo o espectro da alergia e imunologia clínicas e contará com mais de 150 sessões científicas, incluindo temas tais como a ciência ambiental, alergias alimentares, inovações em imunoterapia e alergias pediátricas, entre outros.

Consulte o programa e incentive a sua equipa médica, estudantes e professores a registarem-se no Congresso da EAACI 2024. Esta será uma oportunidade inestimável para continuar a aprender, trocar ideias e colaborar com outros profissionais da área. Estamos ansiosos por recebê-lo(a) em Valência!

