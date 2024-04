Congrès EAACI 2024 : innovations et progrès dans le traitement des allergies

EAACI Congress 2024

Lors de ce congrès, plus de 150 sessions scientifiques seront présentées. Les sujets abordés se concentreront sur les progrès de la science environnementale, les allergies alimentaires, les innovations en matière d’immunothérapie et les allergies pédiatriques, entre autres.

Les acteurs majeurs des domaines de la médecine de précision, de l’intelligence artificielle, de l’immunothérapie et des modulateurs immunitaires seront rassemblés lors du plus grand congrès d’allergie et d’immunologie.

Le congrès se tiendra du 31 mai au 3 juin prochains à Valence, en Espagne.

VALENCE, Espagne, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Académie européenne d’allergie et d’immunologie clinique (EAACI), une association regroupant plus de 16 000 chercheurs et professionnels de la santé issus de 125 pays, vous invite à son congrès annuel qui se tiendra à Valence en Espagne du 31 mai au 3 juin prochains. Sous le thème « Révolutionner les soins aux patients grâce au pouvoir de la science des données », le Congrès EAACI 2024 se positionne comme l’événement européen de l’année qui permettra de réunir les dernières recherches et avancées dans le domaine des allergies et de leur traitement.

Nous sommes convaincus de l’importance de votre contribution à la connaissance et des retombées sur l’amélioration des soins aux patients pour l’allergie et l’asthme. Vous pourrez, grâce à votre participation à ce congrès en votre qualité de professionnel de la santé ou d’étudiant en médecine, enrichir votre pratique clinique et vos connaissances et contribuer à faire progresser la science et les soins de santé.

Vous aurez l’occasion de participer à des conférences, des séances plénières, des présentations orales et des sessions de présentation, qui porteront toutes sur la recherche de pointe, les mises à jour cliniques et les thérapies émergentes dans le domaine de l’allergie et de l’asthme. En outre, vous pourrez rencontrer certains des acteurs majeurs les plus influents dans le domaine et participer à des discussions approfondies sur les dernières avancées. Le programme scientifique du congrès EAACI 2024 couvrira l’ensemble du spectre de l’allergie et de l’immunologie cliniques. Plus de 150 sessions scientifiques seront proposées, abordant en autres des sujets tels que la science environnementale, les allergies alimentaires, les innovations en immunothérapie et les allergies pédiatriques.

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme et encourager votre équipe médicale, vos étudiants et vos professeurs à s’inscrire au Congrès EAACI 2024. Ce congrès constituera une occasion inestimable de continuer à acquérir des connaissances, d’échanger et de partager des idées avec d’autres professionnels dans ce domaine. Nous sommes impatients de vous accueillir à Valence !

