Collaboration Chine-Canada sur le captage du CO2 pour le ciment

REGINA, Saskatchewan, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Une nouvelle collaboration entre la China Building Materials Academy (CBMA) et l’International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre), basé au Canada, verra des avancées simultanées dans la compréhension et le partage de connaissances des technologies de captage du carbone dans le but spécifique d’observer des réductions d’émissions importantes dans l’industrie mondiale du ciment.

La première initiative dans le cadre de l’accord, le Carbon Capture Use Piloting with Cement Kiln Project (Projet de pilotage d’utilisation du captage de carbone avec un four de cimenterie), aidera la CBMA à appliquer le modèle du Knowledge Centre et la conception d’ingénierie frontale (Front End Engineering Design, FEED) d’une plateforme de test – qui a une capacité de captage du dioxyde de carbone (CO 2 ) d’environ 155 kg de CO 2 par jour. Le projet sera construit et piloté sur un système de captage du carbone qui utilise le gaz de combustion d’un four de cimenterie en production.

Le Knowledge Centre aura un rôle d’observateur pour apprendre et mieux comprendre les caractéristiques d’une opération de four de cimenterie et son intégration avec un système de captage du carbone post-combustion. L’accord donne au Knowledge Centre l’accès aux données opérationnelles, telles que la conception avancée, les tests, les données basées sur la modélisation, les informations relatives aux émissions et toute amélioration apportée à la plateforme de test de captage du CO 2 .

Cet accord de collaboration s’inscrit dans le cadre d’une coopération scientifique et technologique bilatérale entre le Canada et la Chine, le China-Canada Science & Technology Cooperative Action Plan (Plan d’action coopératif Chine-Canada pour la science et la technologie). L’accord concorde également avec les objectifs du gouvernement chinois visant à atteindre un pic de carbone avant 2030 et une neutralité carbone avant 2060 avec les efforts de l’industrie du ciment chinoise pour accélérer l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone.

Au travers de la plateforme pilote de captage du carbone, la CBMA devrait adapter l’application pour une mise à l’échelle potentielle à des fins de démonstration commerciale avec un savoir-faire pouvant être appliqué à l’ensemble de la flotte importante de China National Building Materials Ltd. (CNBM), le plus grand producteur de ciment au monde et la société mère de la CBMA.

Le Knowledge Centre achève actuellement une étude de faisabilité sur un système de captage du carbone post-combustion à pleine échelle sur l’usine de ciment de Lehigh à Edmonton, au Canada, en appliquant le même modèle basé sur les expériences de CSC à grande échelle que la centrale électrique commerciale alimentée au charbon, dans la célèbre installation de CSC Boundary Dam 3 basée au Canada.

« L’International Knowledge Centre est fier d’être un partenaire aidant la CBMA dans son parcours de développement et de déploiement du CSC afin d’aider la Chine à atteindre ses objectifs ambitieux de captage de carbone et de neutralité carbone, ce qui est positif pour le monde. »

– Conway Nelson, vice-président des stratégies et des relations avec les parties prenantes de l’International CCS Knowledge Centre

« L’industrie du ciment ne pourrait atteindre la neutralité carbone que grâce à des approches de captage du carbone. Les objectifs de réduction profonde des émissions de GES ne peuvent être atteints qu’en suivant la voie technologique de décarbonation, en appliquant des technologies de CSC pour capturer les émissions de dioxyde de carbone provenant de divers aspects du processus de production. »

中国建材集团 周育先董事长: 水泥行业要实现碳中和必然通过碳捕捉的方式, 只有坚持脱碳技术路线,利用CCS技术尽可能吸收生产过程中各环 节排放的二氧化碳,才有可能实现深度减排目标。

– Président Zhou Yuxian, président du China Building Materials Group (CNBM)

Aperçu des émissions de CO2 du ciment

Le béton, produit du ciment, est la deuxième substance la plus consommée sur la planète, après l’eau, avec environ trois tonnes de béton par an pour chaque personne sur Terre ( State of the Planet, Earth Institute, université Columbia ).

). Les émissions totales de l’industrie du ciment contribuent à hauteur de 7 à 8 % des émissions globales de CO 2 .

des émissions globales de CO . Deux tiers d’entre elles, soit 5 % des émissions mondiales, résultent des réactions chimiques liées au processus de production de ciment et ne peuvent donc pas être éliminées par des gains d’efficacité énergétique.

La demande mondiale en ciment devrait augmenter de 12 à 23 % d’ici à 2050 (d’après un Rapport de l’AIE : Transforming Industry through CCUS (Transformer l’industrie par le CSUC ))

)) En tant que plus grand producteur de ciment, la Chine représente environ 55 % de la production mondiale, suivie au loin par l’Inde à 8 %.

L’industrie chinoise du ciment est estimée à environ 1,2 Gt d’émissions de CO 2 dans ses émissions nationales de GES, annuellement.

China-Canada Science & Technology Cooperative Action Plan

Le China-Canada Science & Technology Cooperative Action Plan (Plan d’action coopératif Chine-Canada pour la science et la technologie) est un cadre de coopération en matière de recherche scientifique et technologique qui étendra et renforcera la conduite d’activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et encouragera l’application des résultats de cette coopération à leur bénéfice économique et social.

À propos de l’International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : ayant pour mission de favoriser la compréhension et le déploiement mondiaux du CSC à grande échelle pour réduire les émissions mondiales de GES, le Knowledge Centre fournit le savoir-faire pour mettre en œuvre des projets de CSC à grande échelle ainsi que l’optimisation du CSC à travers les apprentissages de base à la fois de l’unité de captage et stockage du carbone Boundary Dam 3 entièrement intégrée et de l’étude complète du CSC de deuxième génération, connue sous le nom d’étude de faisabilité du CSC Shand. Opérant depuis 2016 sous la direction d’un comité indépendant, le Knowledge Centre a été créé par BHP et SaskPower. Pour de plus amples informations : https:// ccsknowledge.com/

À propos de la China Building Materials Academy (CBMA) : c’est la plus grande société publique de recherche, développement et conception complets dans le secteur industriel chinois, et elle opère en tant que plateforme d’innovation technologique de la China National Building Materials Group Corporation (CNBM), le plus grand groupe complet de l’industrie des matériaux de construction en Chine. La CBMA exécute un grand nombre de programmes de recherche et développement d’importance nationale et fait progresser la technologie pour les économies d’énergie et la réduction des émissions dans l’industrie des matériaux de construction. Avec des dizaines de laboratoires et de centres de test, la CBMA est le porte-étendard du secteur des matériaux de construction pour l’innovation technologique couvrant le ciment, le béton, les matériaux muraux, le verre, la céramique ainsi que les matériaux nouveaux et réfractaires. Pour plus d’informations : http://cbma. com.cn/en/index.jsp

