Cohere annonce une série C de 270 millions de dollars pour mettre l’IA générative à la portée des entreprises

Le financement renforcera la position de leader de Cohere en permettant aux entreprises de bénéficier de l’IA sur la plateforme cloud de leur choix, tout en préservant la confidentialité et la sécurité de leurs données

SAN FRANCISCO et TORONTO, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Cohere , la plateforme d’IA numéro 1 pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui un nouvel apport de capitaux de 270 millions de dollars dans le cadre de son financement de série C. Inovia Capital a mené le tour de table, avec la participation d’un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels et stratégiques mondiaux, dont NVIDIA, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP, Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures, et à nouveau l’investisseur Index Ventures. Ce groupe représente des investisseurs des États-Unis, du Canada, de Corée, du Royaume-Uni et d’Allemagne, et comprend certaines des entreprises technologiques les plus respectées au monde.

« L’IA sera le moteur du succès des entreprises au cours de la prochaine décennie », a déclaré Aidan Gomez, PDG et co-fondateur de Cohere. « À l’heure où l’intérêt initial pour l’IA générative s’oriente vers des moyens de renforcer les entreprises, celles-ci se tournent vers Cohere pour se positionner avec succès dans une nouvelle ère technologique. La prochaine phase des produits et services d’IA va révolutionner les entreprises, et nous sommes prêts à ouvrir la voie. »

« Nous sommes au début d’une nouvelle ère portée par le calcul accéléré et l’IA générative », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « L’équipe de Cohere a apporté des contributions fondamentales à l’IA générative. Son service aidera les entreprises du monde entier à exploiter ces capacités afin d’automatiser et d’accélérer leurs processus. »

Une IA créée pour les entreprises

La plateforme d’IA de Cohere est spécialement conçue pour les entreprises. Elle offre des options de déploiement sécurisé des données dans les environnements cloud existants des entreprises, une personnalisation et un support client. Cela inclut un écosystème de partenaires consultants et intégrateurs de systèmes pour aider les entreprises à chaque étape de leur parcours en matière d’IA.

La suite d’IA pour entreprises de Cohere est agnostique au cloud, offrant ainsi les plus hauts niveaux de flexibilité et de confidentialité des données. La plateforme est conçue pour être disponible chez tous les fournisseurs de services en cloud, déployée dans l’environnement cloud existant des clients, dans un cloud privé virtuel (virtual private cloud, VPC) ou même sur site, afin de répondre aux besoins des entreprises là où se trouvent leurs données. Cela permet aux entreprises de transformer les produits existants et de créer la prochaine génération de solutions révolutionnaires, tout en sécurisant leurs données.

« Notre raison d’être est d’investir dans de grands entrepreneurs qui ont une mission et des ambitions d’envergure mondiale », a déclaré Steve Woods, directeur technologique et associé d’Inovia Capital. « Très peu d’idées peuvent changer fondamentalement la société et représenter une vraie valeur ajoutée pour l’humanité. Il s’agit de toute évidence d’une telle opportunité et nous sommes ravis de nous associer à Cohere pour la mettre à profit. »

La nouvelle d’aujourd’hui succède à des avancées de Cohere dans plusieurs domaines : une annonce récente de collaboration avec Salesforce Ventures pour faire progresser l’IA générative afin d’apporter de la valeur aux entreprises ; un engagement avec LivePerson pour dynamiser les expériences des clients ; et une demande et un intérêt croissants de la part du marché des entreprises. Cohere continue de faire progresser sa technologie de pointe, et selon l’évaluation la plus récente des modèles de langage par Stanford, le modèle Command de Cohere atteint aussi un haut niveau de précision par rapport à des modèles comparables. Entre-temps, Cohere a récemment lancé le tout premier modèle de compréhension multilingue accessible au grand public entraîné à partir de données authentiques provenant de locuteurs natifs ; il est équipé pour lire et comprendre plus de 100 des langues les plus couramment parlées dans le monde.

« Cohere dispose d’une combinaison rare de talents de premier plan et de la technologie la plus innovante. L’entreprise est idéalement placée pour saisir l’opportunité que représentent l’IA générative et les LLM sur le marché mondial des entreprises », a déclaré Lance Matthews, directeur général de DTCP. « Notre structure de fonds unique et nos relations nous permettent de rassembler une coalition d’investisseurs institutionnels et stratégiques mondiaux, dont Deutsche Telekom, afin de mettre en oeuvre la vision de Cohere, qui consiste à rendre cette technologie accessible aux entreprises du monde entier. »

À propos de Cohere

Cohere est la plateforme d’IA numéro 1 pour les entreprises. Son intelligence artificielle de classe mondiale est spécialement adaptée aux besoins des entreprises et offre une facilité d’utilisation, une accessibilité et une confidentialité des données sans précédent. La plateforme de Cohere est agnostique au cloud, accessible par API en tant que service géré, et peut être déployée sur un cloud privé virtuel (virtual private cloud, VPC) ou même sur site pour répondre aux besoins des entreprises, offrant ainsi les niveaux les plus élevés de flexibilité et de contrôle. Fondée par des anciens de Google Brain et un co-auteur du rapport de recherche novateur Transformer, Cohere a pour mission de transformer les entreprises et leurs produits grâce à une IA qui permet de générer, de rechercher et de résumer l’information de manière plus intuitive que jamais. La société est soutenue par un groupe d’investisseurs institutionnels et stratégiques mondiaux, dont DTCP, Index Ventures, Inovia Capital, Mirae Asset, NVIDIA, Oracle, Radical Ventures, Salesforce Ventures, Section 32 et Tiger Global, ainsi que par plusieurs experts de l’IA, dont Geoffrey Hinton, Jeff Dean, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel et Raquel Urtasun.

