Cloudbeds présente une nouvelle solution de paiement pour rationaliser davantage les opérations hôtelières

La solution de paiement entièrement intégrée, simple et sécurisée est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni, pour faire gagner du temps et de l’argent aux hôteliers.

SAN DIEGO, Californie, 09 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Cloudbeds, la plateforme de gestion hôtelière à la croissance la plus rapide, a annoncé le lancement d’une solution de paiement entièrement intégrée et d’une nouvelle division de services financiers aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l’UE. Cloudbeds Payments est une solution de paiement robuste qui offre aux hôteliers une méthode abordable et efficace de gestion de tous les types de paiements. Cloudbeds Payments propose un terminal à la pointe de la technologie, des frais transparents, des rapports intégrés, des analyses, une sécurité et une assistance de classe mondiale (en interne) pour que les hôteliers puissent se concentrer sur leurs clients plutôt que sur l’acceptation et la réconciliation des paiements qui prend du temps.

En règle générale, les solutions de paiement d’hospitalité sont complexes et prennent du temps, ce qui a un impact sur les relations des clients avec un service client incohérent et lent tout en prenant trop de temps pour les hôteliers avec la gestion et la réconciliation. Les hôteliers peuvent désormais éviter la saisie manuelle des cartes et les longs processus de vérification avec des fournisseurs tiers. Au lieu de cela, les paiements sont rapides, faciles et complètement intégrés à la plateforme Cloudbeds.

«La meilleure partie de Cloudbeds Payments est qu’il est entièrement intégré à leur interface existante», déclare Tarek, directeur financier de Convo 212 à Athènes, en Grèce. «Mes clients paient directement sur mon website et cela se reflète immédiatement dans leur réservation et sur nos rapports. Il accepte tous les paiements par carte de crédit, gère le processus de vérification et facilite le rapprochement.»

«Notre processus de paiement précédent était très long – saisie manuelle des cartes, processus de vérification, rapprochement, rétrofacturation, litiges – cela prenait trop de temps et d’efforts. Cloudbeds Payments nous a aidé à accélérer tous les aspects du processus de paiement client. C’est facile et efficace pour les clients de réserver et pour nous de gérer», remarque Austin, Property Manager au Rancho Caymus Inn à Napa Valley, Californie. «Cloudbeds Payments fait gagner beaucoup de temps à notre personnel.»

Fidèle à son objectif d’innover pour aider les hôteliers à générer des revenus, à gagner du temps et à accroître la satisfaction des clients, la division des services financiers de Cloudbeds a développé une solution de nouvelle génération qui permettra aux établissements de gagner 10 à 15 heures par mois lors de rapprochements. En plus de son équipe d’assistance de classe mondiale, Cloudbeds Payments propose une équipe interne de gestion des litiges composée d’experts du secteur qui comprennent intimement le secteur de l’hôtellerie pour mieux soutenir les hôteliers et les clients. Cloudbeds prévoit de déployer les paiements dans d’autres pays dans les mois à venir, notamment l’Australie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande.

«Cloudbeds a pour mission de donner aux entreprises d’hébergement tous les outils dont elles ont besoin pour sortir de la pandémie avec succès», déclare Richard Castle, cofondateur et COO. «Cloudbeds a crée une expérience transparente qui élève tous les aspects de leur entreprise – du fonctionnement de leur personnel à l’expérience du client. Notre solution de paiement est le premier de plusieurs services financiers à venir conçus pour aider les entreprises d’hébergement à passer plus de temps avec leurs clients et moins de temps à gérer leur propriété.»

À propos de Cloudbeds

Fondée en 2012, Cloudbeds est la plateforme de gestion hôtelière à la croissance la plus rapide au monde. Sa plateforme SaaS fournit des outils pour gérer de meilleures propriétés de tous types et de toutes tailles, permettant aux gestionnaires/propriétaires immobiliers de se concentrer davantage sur leurs clients tout en générant des revenus, des réservations et en augmentant l’efficacité opérationnelle. Reconnue par plus de 20 000 hôtels, auberges, et hébergements alternatifs dans plus de 155 pays, la suite Cloudbeds est une plateforme de fonctionnalités entièrement intégrée, conçue pour aider les propriétés à unifier leurs systèmes de gestion, de réservation, à augmenter leurs revenus et à automatiser les flux de travail avec confiance et facilité. Pour plus d’informations, visitez www.cloudbeds.com.

