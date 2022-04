Censys renforce son empreinte mondiale en établissant de nouvelles opérations européennes et en mettant en place un vaste réseau de clients et de partenaires

La société présentera sa principale solution de gestion des surfaces d’attaque à 2022 DTX Manchester, dans le contexte d’un intérêt croissant pour la visibilité des actifs Internet

ANN ARBOR, Michigan, 28 avril 2022 /PRNewswire/ — Censys , le principal fournisseur de solutions de gestion continue des surfaces d’attaque, a annoncé aujourd’hui la prochaine phase de sa stratégie de croissance, qui consistera à étendre son activité internationale aux marchés européens. Après avoir levé 35 millions de dollars en janvier à la suite d’une ronde de financement de série B, et après avoir affiché d’excellents résultats, tant sur le plan commercial que sur le plan des investissements, Censys a augmenté de 50 % la taille de son effectif, faisant ainsi avancer sa mission visant à offrir aux organisations une gestion exhaustive de leurs actifs et de leurs risques liés à Internet.

« Le lancement de notre bureau européen nous permet non seulement de franchir une étape cruciale, mais aussi d’accéder à un marché stratégique clé, tandis que nous continuons à consolider la position de leadership de Censys dans l’espace de la cybersécurité, a déclaré Brad Brooks, PDG de Censys. Notre équipe a déjà connu une croissance impressionnante en 2022 et nous sommes impatients de proposer notre plateforme innovante de gestion des surfaces d’attaque dans une nouvelle région d’Europe. »

Outre son expansion en Europe, la société a établi un premier partenariat stratégique européen avec EveryCloud , une plateforme de sécurité des e-mails basée au Royaume-Uni et alimentée par Hornetsecurity. Grâce à ces réalisations, Censys sera en mesure d’élargir son effectif et d’étendre ses opérations dans la région, ce qui lui permettra d’accroître sa portée commerciale tout en rendant ses produits plus accessibles. Cet investissement renforce davantage la capacité de Censys à servir et à protéger ses clients aux quatre coins du globe, tout en réduisant les incertitudes liées à la compréhension et à la protection de l’empreinte numérique d’une organisation. Censys donne aux entreprises les outils et les informations dont elles ont besoin pour gérer efficacement leur surface d’attaque, sans pour autant compromettre la vitesse de leurs activités.

Depuis 2009, EveryCloud s’efforce de donner de la valeur aux services informatiques et aux organisations dont ils font partie. Le partenariat avec Censys améliorera la gamme de solutions de sécurité cloud de premier rang d’EveryCloud, permettant à ses clients d’accéder au portefeuille de données et de produits de Censys.

« L’adoption du cloud continue de croître à vive allure. Il est donc extrêmement important que nous disposions d’une solution qui donne de la visibilité sur les actifs cloud gérés et non gérés des organisations, a déclaré Paul Richards, directeur d’EveryCloud. La gestion des surfaces d’attaque donne aux équipes informatiques l’assurance dont elles ont besoin pour maîtriser les risques de sécurité potentiels auxquels l’empreinte numérique globale de leur organisation est exposée. »

En réponse à sa croissance rapide, Censys a étendu ses activités en Europe et dans la région EMEA. La société a également nommé James DeBragga en tant que directeur général et directeur du marketing de Censys International, qui sera chargé de diriger le nouveau bureau de la société à Dublin, en Irlande. Fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, M. DeBragga supervisera les activités européennes de Censys. Il supervisera également l’expansion internationale continue de la société, qui se fera par des investissements locaux et par un recrutement de personnel spécialisé en ventes, en marketing, en réussite client et en gestion des canaux de partenaires.

Pour de plus amples informations sur l’expansion européenne de Censys, visitez notre stand à DTX Manchester les 27 et 28 avril 2022.

À propos de Censys

Censys, Inc.™ est le principal fournisseur de solutions de gestion continue des surfaces d’attaque. Fondée en 2013 à Ann Arbor, au Michigan, Censys offre aux organisations la vue en temps réel la plus exhaustive au monde des réseaux et des appareils mondiaux. La société compte des organisations comme FireEye, Google, l’OTAN, l’Armée suisse et le département de la Sécurité intérieure des États-Unis parmi ses clients, et plus de 10 % des entreprises du Fortune 500 comptent sur la plateforme de visibilité continue sur Internet de Censys pour découvrir et prévenir les menaces de cybersécurité. Chez Censys, les employés peuvent être eux-mêres. C’est de cette manière que nous aimons travailler. La diversité alimente notre mission, et nous nous engageons à favoriser l’inclusion de tous, indépendament de la race, du sexe, de l’âge et de l’identité. Pour en savoir plus, consultez le site censys.io et suivez Censys sur Twitter.