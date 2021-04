Casio lance la première montre intelligente G-SHOCK alimentée par le système d’exploitation Wear OS de Google

Issue de la gamme G-SQUAD PRO, la montre prend en charge une variété de sports

TOKYO, 1er avril 2021 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui la sortie de la GSW-H1000, une montre intelligente G-SQUAD PRO alimentée par le système d’exploitation Wear OS by Google™ et dotée de fonctions qui vous aident à rester en forme grâce à des objectifs d’activité et le suivi de la condition physique. La GSW-H1000 est la dernière née de la famille G-SQUAD, la gamme sportive des montres résistantes aux chocs G-SHOCK.

La nouvelle montre intelligente possède la ténacité caractéristique des produits G-SHOCK, offrant une résistance aux chocs et une résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 200 mètres. Il s’agit aussi de la première montre intelligente G-SHOCK qui est alimentée par le système d’exploitation Wear OS by Google. Produit phare de la gamme sportive G-SQUAD, la GSW-H1000 est le compagnon idéal dans un grand nombre d’activités sportives, qu’il s’agisse de course à pied, de séances d’entraînement en salle, de cyclisme sur route, de natation ou d’activités plus extrêmes comme le surf et le snowboard.

Outre un capteur optique qui mesure la fréquence cardiaque, la nouvelle montre dispose d’une boussole, d’un capteur d’altitude et de pression d’air, d’un accéléromètre, d’un gyromètre, d’une fonctionnalité GPS et plus encore. Grâce à cette puissance, la montre peut capturer des données sur la distance, la vitesse et la cadence, des mesures utiles pendant les séances d’entraînement physique. L’écran à double couche offre un affichage monochrome et couleur, ainsi qu’une interface avec une mise en page à trois niveaux que les utilisateurs peuvent personnaliser en fonction de leurs objectifs, leur permettant de consulter plusieurs points de données en un coup d’œil, au poignet.

La GSW-H1000 a été conçue pour offrir un engagement sans compromis envers la portabilité : son bracelet en uréthane souple allie flexibilité et durabilité, tandis que les pièces spéciales logées entre le bracelet et le cadran assurent le confort de l’utilisateur.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://products.g- shock.com/asia-mea/en/_detail/ GSW-H1000-1/

*Les écrans de l’application peuvent différer dans la version officielle.

*Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Casio Computer Co., Ltd. est sous licence.

*Google, Wear OS by Google et d’autres marques sont des marques de commerce de Google LLC.

*Les autres noms de service, de produits, etc. sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1478005/image1.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1478004/image_2.jpg