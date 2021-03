C2FO va fournir un soutien aux entreprises en cas d’instabilité à court terme dans le secteur du financement de la chaîne logistique mondiale

KANSAS CITY, Missouri, 4 mars 2021 /PRNewswire/ — C2FO, la plus grande plate-forme mondiale de fonds de roulement, a annoncé aujourd’hui qu’elle était prête à offrir sa plate-forme en ligne sécurisée et son réseau de financement multinational diversifié pour aider les entreprises à gérer les événements imprévus qui se produisent actuellement dans le secteur du financement de la chaîne logistique. Cette annonce intervient après qu’une grande société de financement de la chaîne logistique a connu des difficultés de financement qui ont eu des répercussions sur les marchés et les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et dans certaines régions d’Asie.

« Chez C2FO, nous mettons notre plate-forme avancée et ses solutions de paiement à la disposition des entreprises qui sont actuellement confrontées au défi de savoir comment elles vont maintenir le financement de leurs fournisseurs essentiels. Nous sommes prêts à intervenir et à nous associer aux entreprises actuellement confrontées à l’incertitude afin de veiller à ce que les chaînes logistiques ne soient pas affectées », a déclaré Dru Shiner, directeur des ventes chez C2FO. « Nous assurons la continuité du financement de tous les fournisseurs et C2FO est prêt à s’associer avec toute entreprise ayant besoin de changer de plate-forme rapidement et efficacement pour apporter de la stabilité à leurs chaînes logistiques mondiales. »

Les solutions flexibles de fonds de roulement de C2FO permettent aux entreprises de faciliter les programmes de paiement anticipé par le biais de leur propre bilan ou de tirer parti d’un réseau de financement multinational diversifié qui comprend certaines des plus grandes banques mondiales dans le domaine du financement du commerce et de la chaîne logistique, avec plus de 100 milliards de dollars de capitaux dans ces domaines d’activité spécifiques.

C2FO va renoncer aux frais de mise en place du système associés au passage à sa plate-forme afin de minimiser les perturbations parmi les entreprises concernées, la mise en place d’un programme ne prenant que quatre semaines. La plate-forme C2FO utilise une ouverture de session unique qui offre une visibilité sur l’ensemble de la chaîne logistique d’une entreprise. Cette solution permet la transparence grâce à l’intégration numérique en un seul clic, ce qui permet une évolutivité vers n’importe quel fournisseur (petit ou grand) et garantit la liquidité avec le soutien des grandes banques multinationales.

À propos de C2FO

C2FO est la plus grande plate-forme mondiale pour les fonds de roulement. Nous servons plus d’un million d’entreprises représentant un chiffre d’affaires annuel de 10 500 milliards de dollars dans plus de 180 pays. Notre plate-forme en ligne relie plus de 110 milliards de dollars de comptes créditeurs et débiteurs quotidiens. Que vous ayez besoin d’un fonds de roulement ou que vous ayez un excédent de fonds de roulement, Name Your Rate™, et la plate-forme de C2FO répondra à votre demande en quelques secondes. Vous pouvez accélérer ou étendre les comptes créditeurs ou les comptes receveurs à la demande, ce qui vous permet, ainsi qu’à vos clients et à vos fournisseurs, de mieux contrôler votre trésorerie. Vous pouvez également utiliser le financement des comptes receveurs et d’autres options de financement basées sur les données.

C2FO est un fonds de roulement, qui travaille pour tout le monde. Notre mission est d’offrir un avenir où chaque entreprise dans le monde dispose des capitaux nécessaires à sa croissance. Pour en savoir plus, visitez le site C2FO.com .

