Bristow Group e Era Group Anunciam Nova Equipe de Liderança Executiva para as Duas Empresas

HOUSTON, May 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — O Bristow Group e o Era Group (NYSE:ERA) anunciaram hoje a nova estrutura organizacional global e a seleção da equipe de liderança executiva que ajudará a criar um líder do setor financeiramente mais forte nos serviços de transporte e de busca e resgate de helicópteros offshore. A estrutura e nomeações executivas entrarão em vigor após a conclusão da transação e aprovação pelo Conselho de Administração, atualmente agendado para meados de junho de 2020.

“Esta nova estrutura organizacional e equipe executiva ajudarão a posicionar a empresa conjunta para enfrentar os desafios do mercado, atendendo melhor os nossos clientes com operações mais eficientes”, disse Chris Bradshaw, Presidente e CEO da Era e que liderará a nova empresa conjunta. “Queremos trabalhar com alguns dos líderes mais talentosos e experientes da nossa indústria. Juntos, promoveremos uma cultura comum criada a partir de uma potente base de segurança, serviço, confiança e trabalho em equipe inigualáveis, prontos para começar um novo capítulo em serviços de helicópteros globais inovadores e eficientes.”

Após o fechamento da transação, a Empresa conjunta será organizada como uma equipe global, permitindo operações locais fortes, eficientes e ágeis. A estrutura permite uma colaboração aprimorada, criando excelência operacional de classe mundial a nível local através de padrões globais de excelência e responsabilidade financeira.

Sob esta nova estrutura, a equipe de liderança executiva incluirá:

Chris Bradshaw, atualmente atuando como Presidente e CEO da Era, passará a ser o Presidente e CEO da Empresa conjunta, que manterá o nome Bristow.

David Stepanek passará a ser o Vice-Presidente Executivo, Diretor de Operações da Empresa conjunta. Nesta função, o Sr. Stepanek será responsável pelas operações globais através de cada um dos gerentes de área, incluindo operações de voo, manutenção, prestação de serviços, gestão da cadeia de suprimentos, treinamento e tecnologia da informação.

Alan Corbett continuará a liderar como Vice-Presidente Sênior, Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Austrália e SAR. O Sr. Corbett continuará a ser responsável pela supervisão das operações da Bristow na Austrália, Nigéria, Noruega e Reino Unido, bem como das operações de Busca e Salvamento da Bristow no Reino Unido.

As operações sob o Sr. Stepanek e o Sr. Corbett serão apoiadas por uma forte organização funcional global liderada pelos seguintes executivos:

Stuart Stavley, atualmente atuando como Vice-Presidente Sênior do Era Group, Operações e Gestão de Frotas, passará a ser o Vice-Presidente Sênior, Gestão Global de Frotas, responsável pelos programas padronizados de manutenção, especificações de aeronaves e contratos de arrendamento, bem como todas as relações originais do fabricante de equipamentos, controle de qualidade das operações da cadeia de suprimentos global e aquisições e vendas de aeronaves.

Samantha Willenbacher passará a ser Vice-Presidente Sênior, Diretora Comercial; atualmente ela é Vice-Presidente de Estratégia Comercial Global do Bristow Group. Na sua nova função, Willenbacher será responsável por todos os aspectos voltados para os clientes da empresa, propostas de licitação e pesquisa e análise de mercado.

Jennifer Whalen, atualmente Vice-Presidente Sênior, Diretora Financeira do Era Group, passará a ser Vice-Presidente Sênior, Diretora Financeira interina até que o Diretor Financeiro permanente seja nomeado em uma data futura. A função de CFO é responsável pela contabilidade, relatórios financeiros, relações com investidores, estratégia e fusões e aquisições, aspectos fiscais e outros aspectos financeiros da Empresa.

Crystal Gordon passará a ser Vice-Presidente Sênior, Conselheira Geral da Empresa Conjunta. Ela atualmente atua como Vice-Presidente Sênior, Conselheira Geral e Diretora Administrativa do Era Group. A Sra. Gordon será responsável pelos acordos legais, de conformidade, de negociação coletiva, relações governamentais e revisão e gestão de contratos.

Mary Wersebe, que atualmente atua como Vice-Presidente de Recursos Humanos do Bristow Group, passará a ser Vice-Presidente Sênior, Diretora Administrativa. A Sra. Wersebe será responsável pelos recursos humanos, benefícios e remuneração, comunicações e responsabilidade social corporativa.

James Stottlemyer passará a ser Vice-Presidente de Saúde, Segurança e Meio-Ambiente. Ele atualmente atua como Diretor, Segurança nas Américas e Desempenho Global de Segurança do Bristow Group. O Sr. Stottlemyer será responsável pelos sistemas de gestão de segurança, saúde e meio-ambiente.

A fusão das empresas está sujeita à satisfação das condições de fechamento restantes, incluindo a aprovação pelos acionistas da Bristow e da Era e outras condições habituais.

SOBRE O BRISTOW GROUP

Bristow é o principal fornecedor mundial de serviços de transporte offshore de petróleo e gás, busca e resgate (SAR) e suporte de aeronaves para organizações governamentais e civis em todo o mundo. A frota global estrategicamente localizada da Bristow apoia operações no Mar do Norte, Nigéria e Golfo do México dos EUA; bem como na maioria das outras grandes regiões produtoras de petróleo e gás offshore do mundo, incluindo Austrália, Brasil, Canadá, Guiana e Trinidade. A Bristow presta serviços de SAR para o setor privado em todo o mundo e para o setor público em todo o Reino Unido em nome da Agência Marítima e da Guarda Costeira. Para mais informação, visite a o nosso site e www.bristowgroup.com .

SOBRE O ERA GROUP

Era é uma das maiores operadoras de helicópteros do mundo e a operadora de transportes de helicópteros de maior serviço nos EUA. Além de atender seus clientes nos EUA, a Era fornece helicópteros e serviços relacionados a clientes e operadores de helicópteros terceirizados em outros países, incluindo Brasil, Colômbia, Índia, México, Espanha e Suriname. Os helicópteros da Era são usados principalmente para transportar pessoal de, para e entre plataformas offshore de produção de petróleo e gás, plataformas de perfuração e outras instalações. Além disso, os helicópteros da Era são utilizados para realizar serviços de resposta a emergências, combate a incêndios, serviços públicos, transporte VIP e outros serviços. A Era também fornece uma variedade de soluções de leasing operacional e suporte técnico de frotas para operadores terceiros. Para mais informação, visite a o nosso site em www.erahelicopters.com .

