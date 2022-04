Bomba SLS de serviço pesado da Nikkiso fornece operações de missão para a indústria espacial

TEMECULA, Califórnia, April 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de ser fornecedora do maior sistema de lançamentos do mundo. Há mais de quatro décadas eles fornecem sistemas operacionais ininterruptos (24/7) para a indústria espacial e de lançamentos.

Essas unidades devem proporcionar uma operação contínua para as tarefas da missão. A confiabilidade é fundamental para o lançamento de um foguete pesado, e as bombas precisam funcionar sem parar durante o lançamento. O Grupo é consistentemente escolhido pelos seus sistemas de suporte de lançamento devido à sua experiência de 70 anos, nível de serviço e capacidade de fornecimento de suporte local.

Elaborado, projetado e fabricado pela Unidade de Bombas Criogênicas do Grupo (Nikkiso ACD), o HD SLS é uma adição robusta e altamente confiável à sua linha de bombas de alta pressão/alto fluxo recíproca. Essas bombas e seus sistemas correspondentes são projetados especificamente de acordo com os requisitos rigorosos desta aplicação, incluindo amplas razões de abertura de marcha, tempo mínimo de resfriamento e tempo médio maximizado entre revisões (maximized mean time between overhaul – MTBO).

“Temos muito orgulho de participar na crescente indústria espacial e de poder proporcionar o desempenho e a confiabilidade necessários para missões tão importantes”, disse Daryl Lamy, Presidente e CEO da Nikkiso ACD/Nikkiso Cryo.

A Nikkiso ACD tem mais de 70 anos de experiência em aplicações de bombeamento de alta pressão e as milhares em operação durante esse período.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .