Bitwats ouvre une nouvelle ère dans le minage de cryptomonnaies

NEW YORK, 27 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitwats s’impose rapidement en tant que prochain grand nom dans le monde du minage de cryptomonnaies. Les trois mineurs multi-algorithmes BT, DBT et GBT de la société se sont déjà fait une place sur le marché grâce à leur capacité à générer un retour sur investissement de 100 % en seulement un mois. Un autre attribut clé de ces mineurs est leur facilité d’utilisation.

La rentabilité extraordinaire des mineurs ASIC de Bitwats est due à leurs taux de hachage extrêmement élevés, qui font référence à la puissance informatique combinée totale utilisée pour miner et traiter les transactions sur une preuve de travail de la blockchain. Les trois mineurs peuvent être utilisés pour miner le bitcoin, le litecoin, l’ethereum et le monero avec les taux de hachage mentionnés ci-dessous.

BTC (TH/s) LTC (GH/s) ETH (GH/s) XMR (MH/s) BT 360 60 3 3 DBT 750 130 7 7 GBT 2250 390 21 21

Sur la base des chiffres mentionnés ci-dessus, le potentiel de gain mensuel des unités DBT et CBT est résumé ci-dessous.

Mineur DBT : 7 500 $ (Bitcoin), 13 000 $ (Litecoin), 13 000 $ (Ethereum) et 15 000 $ (Monero)

Mineur GBT : 22 500 $ (Bitcoin), 39 000 $ (Litecoin), 37 000 $ (Ethereum) et 45 000 $ (Monero)

En concevant ses mineurs de cryptomonnaies, Bitwats voulait fournir des produits qui peuvent être facilement utilisés par tous, y compris les amateurs de cryptomonnaies avec peu ou pas d’expérience ou de connaissances en matière de minage. Les produits sont livrés préconfigurés, et les clients doivent simplement se connecter pour commencer à réaliser des profits. Afin de permettre à ses clients de réaliser des économies supplémentaires, Bitwats leur propose également son propre pool de minage sans frais.

Bitwats fournit tous ses produits dans le monde entier, à l’exception des pays dans des zones de guerre, avec un délai de livraison garanti de seulement 7 jours. La société couvre les frais de livraison et douaniers de ses clients. Tous les acheteurs bénéficient également d’une garantie produit de 2 ans et d’une garantie de remboursement de 30 jours.

« Le manque de connaissances ou d’expérience en matière de minage de cryptomonnaies n’est plus un obstacle à vos aspirations en tant que passionné(e) de minage. Bienvenue dans l’univers de Bitwats, une gamme avancée de mineurs ASIC créés spécifiquement pour les débutants cherchant à réaliser un bénéfice garanti grâce au minage de cryptomonnaies. Notre matériel de minage prêt à l’emploi facilite la vie non seulement des débutants, mais aussi des experts du minage cherchant à augmenter leurs bénéfices », a déclaré Mark Williams, PDG de Bitwats.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://bitwats.com/

À propos de Bitwats : Bitwats a été fondée en 2016 par une équipe de leaders technologiques ayant fait leurs preuves en travaillant pour les entreprises les plus prodigieuses au monde dans le passé. Se dédiant à apporter la dernière technologie de minage de cryptomonnaies au public, la société a récemment lancé sa superbe gamme de mineurs ASIC avancés. Contrairement à la plupart des autres fabricants de matériel de minage de cryptomonnaies, Bitwats travaille en permanence pour rendre le minage de cryptomonnaies facile et rentable pour tous les individus, indépendamment de leur expérience et de leurs connaissances.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87cad474-83a4-4441-a81f-0f52c1149a0f