Billups achète la plateforme SaaS Ads on Top afin d’accélérer les ambitions technologiques sur le marché de la publicité extérieure (OOH)

PORTLAND, Oregon, 15 février 2022 /PRNewswire/ — Billups, la plus grande entreprise privée de technologie de publicité extérieure et de services administrés aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui avoir fait l’acquisition d’Ads on Top, le seul serveur publicitaire API-first et supply-side platform (SSP) conçu spécifiquement pour gérer les boucles publicitaires et la publicité extérieure numérique (DOOH) programmatique.

Switchboard, le produit phare d’Ads on Top, est un serveur publicitaire DOOH, une SSP et une plateforme de gestion de campagne de premier ordre. Switchboard fonctionne avec presque tous les lecteurs multimédias et systèmes de gestion de contenu (CMS) et peut être intégré dans les opérations existantes grâce à des API performantes.

Créée en 2016, Ads on Top diffusait à l’origine des publicités sur le toit de voitures à New York, Los Angeles et Philadelphie. Ce travail a abouti à la création de la plus grande plateforme de gestion DOOH permettant d’optimiser les schémas de programmation classiques axés sur les boucles publicitaires, ainsi que les commandes programmatiques régies par des règles, tant sur les écrans mobiles que fixes. Depuis lors, la startup a diffusé des milliards de publicités sur des dizaines de milliers d’écrans aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes très heureux de faire partie de l’équipe Billups, car nous pouvons accélérer le développement et la distribution de la meilleure technologie sur l’ensemble du secteur de la publicité extérieure numérique », a déclaré David Pal, PDG et cofondateur d’Ads on Top.

« En associant les vastes solutions de services administrés et d’attribution de données de Billups à notre expertise dans les technologies programmatiques et numériques, nous pouvons fournir une vision et une offre de produits uniques aux publicitaires, aux agences et aux propriétaires de médias », a expliqué Rishabh Jain, cofondateur d’Ads on Top.

« Notre acquisition d’Ads on Top marque une étape importante pour Billups en ce qui concerne la réalisation des meilleurs produits et services pour nos clients, a souligné Benjamin Billups, cofondateur de Billups. Le marché de la publicité extérieure numérique programmatique connaît une croissance extraordinaire. Je suis très enthousiaste à l’idée de réunir nos technologies brevetées, nos sciences des données et nos expériences des plateformes afin d’automatiser et de diffuser la publicité extérieure de manière inédite. »

Rob MacMillan et David Tolliver de Castlewood Advisors ont représenté exclusivement Ads on Top dans le cadre de la vente de l’entreprise.

