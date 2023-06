Berliner Tageszeitung : Plainte pénale à Berlin contre Elon Musk et Twitter pour une possible fraude au détriment des utilisateurs

BERLIN, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le BERLINER TAGESZEITUNG rapporte aujourd’hui qu’une plainte pénale a été déposée auprès du parquet de Berlin contre Elon Musk, numéro de dossier : 253 UJs 1012/23, affirmant que Musk a débité les cartes de crédit d’utilisateurs de Twitter, mais a bloqué les comptes Twitter vérifiés sans donner de raisons.

“Le blocage de comptes d’utilisateurs est monnaie courante chez Twitter, mais le fait qu’ils débitent ensuite constamment les cartes de crédit des utilisateurs rend l’affaire explosive et occupe actuellement le parquet de Berlin (République fédérale d’Allemagne). Dans tous les cas, la question se pose de savoir quel pouvoir peut être accordé à un média comme Twitter et quand les autorités de surveillance devraient intervenir pour protéger les utilisateurs de Twitter”.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Elon Musk fait l’objet d’une enquête, puisque le CEO de Tesla, Elon Musk, fait également actuellement l’objet d’une plainte d’investisseurs. La plainte porte sur les tweets de Musk en août 2018 annonçant prématurément qu’il voulait retirer l’entreprise de voitures électriques de la bourse et qu’il avait assuré le financement pour cela. Il s’est avéré par la suite qu’il n’y avait pas d’engagements fermes de la part des investisseurs.

“Elon Musk a menti”, a déclaré un avocat des plaignantes. Le juge américain Edward Chen (juge du United States District Court for the Northern District of California) avait déjà constaté en 2022 que les déclarations de Musk dans les tweets ne correspondaient pas à la vérité.

“Nous continuerons à suivre l’affaire de près et rendrons compte des nouveaux développements dès que de nouvelles informations seront disponibles. Il reste à voir comment les accusations pénales portées contre Elon Musk et Twitter vont évoluer et quelles conséquences pourraient en découler.”

Sur le plan factuel, il convient de noter que, conformément à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les accusés et les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence, qui doit également s’appliquer dans le cas de la plainte pénale déposée contre Elon Musk pour “fraude présumée au détriment des utilisateurs de Twitter”.

