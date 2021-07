Bambu acquiert le fournisseur de technologies de gestion des investissements Tradesocio pour accélérer saisir croissance mondiale

L’acquisition de Tradesocio étendra les capacités de Bambu en matière de patrimoine numérique, doublant le nombre d’employés à 130 et accélérant davantage son expansion mondiale

SINGAPOUR, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ — Bambu a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Tradesocio, une société WealthTech de 65 employés, spécialisée dans la gestion des investissements et les technologies de trading, avec des bureaux à Singapour, en Inde et à Dubaï. Cette acquisition renforce considérablement la compétitivité de l’entreprise combinée à l’échelle mondiale. Bambu sera présente dans tous les principaux centres financiers et possèdera des capacités de gestion de patrimoine numérique étendues couvrant les transactions en actions et les cryptomonnaies.

Grâce à cette acquisition, Tradesocio apporte des années d’expérience dans la fourniture et l’exploitation de plateformes de trading à haut volume dans différentes classes d’actifs. L’acquisition place Bambu dans une position unique qui offrira aux clients une plus grande agence grâce à des capacités de système plus larges qui vont au-delà des offres des plateformes de consultation automatisée existantes. En outre, la présence de Tradesocio dans la région EMEA et en Inde, ainsi qu’un portefeuille de clients existants, devraient permettre à Bambu de se développer dans un marché mondial de la richesse numérique en pleine expansion et évolution.

Ned Phillips, PDG de Bambu, a déclaré : « Après avoir posé des bases solides pendant cinq ans, Bambu entre maintenant dans une phase de croissance rapide. Cet accord nous aide dans trois domaines clés : il étend notre offre de produits en actions et en cryptomonnaie, il nous donne une plus grande empreinte mondiale et nous permet de faire évoluer notre équipe efficacement pour répondre à la demande en pleine croissance. Nous pensons que cela nous positionne bien pour notre série C et notre ambition de devenir le leader mondial de la WealthTech. »

Il est peu probable qu’il s’agisse de la dernière acquisition de Bambu, car elle prévoit d’acquérir davantage d’entreprises qui renforcent leur gamme de produits et leur portée mondiale pour avoir un impact sur le secteur de la richesse numérique.

À propos de Bambu

Bambu est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies numériques pour les institutions financières. Nous permettons aux entreprises de rendre l’épargne et l’investissement simples et intelligents pour leurs clients. La plateforme basée sur le cloud est alimentée par nos algorithmes propriétaires et nos outils d’apprentissage automatique. La société est au service de plus de 20 institutions financières à l’échelle mondiale. Fondée en 2016, Bambu a son siège à Singapour avec une filiale au Royaume-Uni et aux États-Unis et des représentants dans la région EMEA. Pour plus d’informations, visitez https://bambu.co/ et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Tradesocio

Tradesocio fournit une technologie numérique qui aide les institutions d’investissement financier à gérer, offrir et accéder à des services financiers sécurisés et rentables. Nous permettons aux institutions financières d’attirer une clientèle plus large, allant des particuliers aux investisseurs institutionnels fortunés, et leur offrons un accès à une variété de services financiers, apportant l’égalité des chances dans le monde. Nous proposons des solutions de gestion des investissements numériques sur mesure à l’ensemble de la communauté de la gestion des investissements qui réduisent les coûts et augmentent le potentiel des revenus.

Nous fournissons la solution complète de gestion financière de bout en bout, du développement, de l’hébergement et de la maintenance à la sécurité et au support technique après-vente.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1571703/Bambu_acquires_ investment_management_ technology_provider_ Tradesocio_accelerate_global_ growth.jpg