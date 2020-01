Avec sa nouvelle « Collaboration pour l’excellence en Technologies de l’information et Communications », l’African Bicycle Contribution Foundation va passer de la distribution de bicyclettes à la contribution de laboratoires informatiques dans des écoles rurales ghanéennes

Le premier laboratoire informatique de la Fondation sera contribué à l’École modèle des filles de Nabdam, au Ghana, le 2 janvier 2020

NABDAM DISTRICT, Ghana, 1er janvier 2020 /PRNewswire/ — Les représentants des organes de presse sont invités à assister à l’évènement alors que l’African Bicycle Contribution Foundation (ABCF), qui a distribué au total 500 bicyclettes gratuites fabriquées au Ghana depuis 2016 à des enseignants, des petits agriculteurs et des écoliers ruraux à faibles ressources, dans 12 emplacements à travers le Ghana, complète sa transition stratégique vers la distribution de laboratoires informatiques dans des écoles publiques rurales du pays. La première distribution de laboratoires informatiques aura lieu le 2 janvier 2020, à l’École modèle des filles, dans l’ancienne avant-cour de l’école secondaire de deuxième cycle Kongo, à Nabdam, dans la région du Haut Ghana oriental.

Lors de sa création en 2016, la fondation a annoncé qu’après le succès de sa levée de fonds pour la distribution de bicyclettes, elle projetait également « d’initier des dialogues facilités par la technologie et axés sur l’éducation pour les élèves et les propriétaires d’entreprise, entre les élèves ghanéens et américains. »

Au cours de l’automne 2019, les leaders de la fondation ont décidé que moment était venu d’entamer la deuxième phase de sa mission.

Dans le cadre de son nouveau programme « Collaboration pour l’excellence en Technologies de l’information et Communications », la fondation a contacté l’École modèle des filles, où elle avait distribué 50 bicyclettes aux élèves en juillet 2018, afin d’explorer le lancement de son initiative de laboratoires informatiques dans cette école. Précédemment, l’École modèle des filles ne possédait aucune classe spécialisée dans les TIC.

Le District de Nabdam du Ghana, bordé au nord par le Burkina Faso, et à l’est par la République du Togo, est la région la moins urbanisée du Ghana. Moins de 16 % de la population réside dans les zones urbaines et environ 28,5 % des adultes sont classés comme illettrés. L’établissement de l’École modèle des filles en 2015 avait pour objectif d’identifier et d’éduquer des filles pauvres mais brillantes du district qui entraient dans le premier cycle du secondaire.

Avec les ordinateurs, l’équipement connexe et l’écran grand format qui seront fournis par « la Collaboration », les administrateurs de l’école ont déjà commencé à créer un espace pour son premier laboratoire informatique dans ses installations existantes.

PARTICIPANTS :

– Francis Sapaat, modérateur du programme

– L’honorable Agnes Anamooh, honorable directrice générale du District, Nabdam

– L’honorable Dr. Kurt Mark Nawaane, honorable député

– A. Bruce Crawley et Patricia Marshall Harris, président du conseil et présidente,

respectivement, de la Collaboration pour l’excellence en Technologies de l’information et Communications

– Le révérend père Lipson, Mission catholique de Kongo, paroisse de Tongo

– Kurug Marymadalene, élève, École modèle des filles, District de Nabdam, Ghana

– Kong-Sapaat-Nab Namaalteng, chef de Kongo

ÉVÉNEMENT :

– Présentation d’un laboratoire informatique à l’École modèle des filles par la « Collaboration pour l’excellence en Technologies de l’information et Communications », un programme créé par une fondation africaine-américaine

LIEU :

– Dans l’ancienne avant-cour de l’école secondaire d deuxième cycle de Kongo, Nabdam, Ghana

DATE :

– 2 janvier 2019 à 9 h 00

