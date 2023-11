As emissões de metano continuam sendo um desafio de difícil solução no setor de petróleo e gás

LONDRES, HOUSTON e CINGAPURA, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O metano continua sendo um grande desafio para o setor de petróleo e gás. A COP28 pode ser um momento marcante para os compromissos de redução de metano, e será necessário que as empresas e os governos tomem medidas firmes para reduzir as emissões e impor novos padrões, de acordo com um novo relatório Horizons da Wood Mackenzie.

O metano é responsável por quase um terço do aumento das temperaturas globais induzido pelas emissões desde o início da era industrial, e estima-se que o setor de petróleo e gás seja responsável por até um quarto das emissões de metano causadas pelo homem (antropogênicas), de acordo com o relatório Mission invisible: tackling the oil and gas industry’s methane challenge (Missão invisível: enfrentando o desafio do metano do setor de petróleo e gás).

De acordo com a Emissions Benchmarking Tool ( Ferramenta de Benchmarking de Emissões ) da Wood Mackenzie, as perdas típicas de metano por campo são pequenas – menos de 500 quilogramas por hora (cerca de 0,65 milhão de pés cúbicos por dia), o que está abaixo da resolução mensurável da maioria dos satélites atuais – mas cerca de 96% de todos os campos têm emissões nessa escala, o que torna o problema grande e cumulativo. As emissões mais significativas de campos maiores geralmente estão espalhadas por várias instalações de produção, o que dificulta a quantificação.

Função do governo

De acordo com o relatório, a ação do governo será vital para os esforços de redução, e há três ações de alto nível que podem estimular o progresso:

Maior ambição. Uma política implementável e aplicável seria um começo positivo, como, por exemplo, a colaboração global para acabar com toda a queima e ventilação em larga escala. Fiscalização consistente. Os formuladores de políticas e os órgãos reguladores devem colaborar com o setor para definir metas e cronogramas realistas para as reduções de emissões e, ao mesmo tempo, garantir que as taxas e multas sejam cobradas adequadamente e que as brechas sejam eliminadas. Apoio financeiro para tecnologia. Os governos podem apoiar o financiamento para melhorar a tecnologia de aferição e as soluções de redução. Por exemplo, como parte da Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act, IRA) dos EUA, US$ 350 milhões em financiamento estão disponíveis para monitorar e reduzir as emissões de metano.

Kevin Baxter

+44 330 124 9400

Kevin.Baxter@woodmac.com

Vivien Lebbon

+44 330 174 7486

Vivien.lebbon@woodmac.com

Mark Thomton

+1 630 881 6885

Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon

+65 8533 8860

Hla.MyatMon@woodmac.com

The Big Partnership (agência de RP do Reino Unido)

woodmac@bigpartnership.co.uk

Sobre a Wood Mackenzie

A Wood Mackenzie é a consultoria de visão global para energias renováveis, energia e recursos naturais. Orientada por dados. Movida por pessoas. No meio de uma revolução energética, as empresas e os governos necessitam de visões confiáveis e viáveis para liderar a transição para um futuro sustentável. É por isso que cobrimos a cadeia de suprimentos completa com amplitude e profundidade sem precedentes, apoiados por uma experiência de mais de 50 anos em recursos naturais. Atualmente, nossa equipe de mais de 2.000 especialistas opera em 30 localidades no mundo todo, inspirando as decisões dos clientes por meio de análises em tempo real, consultoria, eventos e influência especializada no setor. Juntos, fornecemos as informações necessárias para diferenciar o risco da oportunidade e tomar decisões ousadas nos momentos mais importantes. Para obter mais informações, acesse woodmac.com.

GlobeNewswire Distribution ID 1000899674